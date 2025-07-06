20歲女雲南爬山失蹤5日亡　疑赴網紅未開發區域　3段話成最後信息

貴州大學20歲大三女生程霞7月1日在雲南麗江行山時失蹤，多方人員連日來進行搜救行動，程霞家屬6日（周日）向內媒表示，搜救於當日已有結果，是「最壞的結果」。



貴州大學20歲大三女生程霞。（《紅星新聞》）

程霞最後身影。（《紅星新聞》）

內媒《紅星新聞》報道，7月1日早上，程霞從麗江玉龍納西族自治縣白沙鎮玉湖村民宿出發，在玉湖村至文海村的徒步路線中失聯。

程霞姐姐說，在行山過程中，程霞經過了螞蝗壩，並於上午09:02時在驢友群發布信息說：「已到螞蝗壩，沒見到人，遇到三頭牛和兩條狗，暫時沒看見螞蝗。」

當日上午11點50分左右，程霞又在驢友群發消息說：「不爬了，我要下撤了，充電寶不行」。這三段話成了目前程霞留下的最後信息，此後再無程霞消息。姐姐表示，此前程霞有過出行經驗。

程霞失蹤後，當地消防救援、警方、麗江藍天救援隊等參與了搜救。因為當地連日來天氣惡劣，給搜救工作帶來巨大困難。

多方人員連日來進行搜救。（《紅星新聞》）

7號樹方向相關路線屬於玉龍雪山自然保護區未開發區域，不允許私自進入。（《紅星新聞》）

援隊人員：推測程霞赴未開發區域

麗江藍天救援隊人員稱，推測程霞往「7號樹」方向走，7號樹方向相關路線屬於玉龍雪山自然保護區未開發區域，不允許私自進入。雖然7號樹屬未開發區域，但近兩年已成了一個比較火的網紅打卡地。

報道指，程霞失蹤當天，麗江市氣象局、應急管理局、自然資源和規劃局聯合升級發佈地質災害氣象風險Ⅱ級預警稱：受持續降水影響，預計未來24小時玉龍、寧蒗地質災害氣象風險等級為Ⅱ級（風險高），古城、華坪、永勝為Ⅲ級（風險較高），易出現滑坡、泥石流和崩塌等地質災害。