鄭州五星級酒店街邊擺攤日入3萬　經理：不在乎別人說擺地攤掉價

綜合內媒報道，鄭州一家五星級酒店每天下午5點到門口擺地攤，生意火爆，一天收入高達3萬。酒店經理表示，不在乎別人說擺地攤掉價。除此之外，有不少豪華酒店也推出「剩菜盲盒」、自助餐年卡等拉動消費。



鄭州酒店地攤生意火爆。（影片截圖）

鄭州酒店擺地攤。（影片截圖）

鄭州酒店擺地攤。（影片截圖）

影片顯示，酒店廚師們穿戴整齊，面前擺放着精緻的滷味、點心、小龍蝦等，民眾在攤位前大排長龍。據介紹，在透明櫥窗內擺放的菜品前都有明碼標價，怪味花生每盒15元、豬蹄每個48元。有市民表示，本來從來不敢光顧上述酒店，但價格沒想到還可以。

酒店總經理雷玉明表示，一天收入3萬左右，「我們也沒覺得五星級酒店怎麼了」。他直言不在乎別人說擺地攤掉價。

價目表。（影片截圖）

酒店門口的地攤。（河南廣播電視台）

永和鉑爵國際酒店餐飲總監郭慶介紹，之所以推出外擺服務，就是希望讓更多人可以重新認識五星級酒店，不要覺得門檻很高。報道指，這家五星級酒店最貴的行政套房標價2187元一晚，最便宜的房型578元一晚，酒店的軒粵中餐廳人均253元。

擺地攤的酒店。（截圖）

鄭州酒店地攤生意火爆。（影片截圖）

事件衝上微博熱搜，引發網民熱議，不少人支持酒店的行為：「誠實勞動，合法經營，掙錢不寒磣」「方便想吃的人能品嘗到五星酒店的口味，酒店也能多一項營收」；不過也有人認為是和小飯店搶生意：「你五星級的賣這個，菜市場的熟食店倒霉了。」「與小飯店搶生意，打破了平衡，社會發展本不該這樣。」

鄭州酒店擺地攤。（影片截圖）

鄭州酒店擺地攤。（影片截圖）

還有人指背後問題是消費降級：「消費降級的漣漪，星級品質，百姓價格」「說明酒店生意也不好做了，不擺地攤就快黃攤子了。」

豪華酒店擺攤非孤例？

據內媒總結，豪華酒店擺攤非孤例。深圳龍華希爾頓逸林酒店在今年推出「剩菜盲盒」，原價200多元的自助餐只需79元即可買到盲盒。濟南君瑞酒店推出6999元的自助餐年卡（工作日早晚餐任選、周末只有午餐，一頓約19.17元），重慶富麗戴斯溫德姆酒店推出9.9元的單人早餐自助。

深圳龍華希爾頓逸林酒店在今年推出「剩菜盲盒」。（截圖）

在美團上，杭州JW萬豪酒店的生日蛋糕低至88元（1磅），上海康萊德酒店原價208元的「6寸生日蛋糕」團購價83元。

杭州JW萬豪酒店的生日蛋糕低至88元（1磅）。（截圖）

北京市文化和旅遊局數據顯示，2024年，北京五星級酒店共接待453萬人，同比下降4.1%。

根據文旅部數據，2020年中國五星級酒店數量850家，而截至2024年第三季度，五星級酒店僅736家，不到五年減少了114家。在2024年第三季度，中國五星級酒店的平均房價降至599.72元，同比下降4.78%，平均出租率僅為60.73%。