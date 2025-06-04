蜜雪冰城女店員「一人應付數米長訂單」邊做邊喊　影片曝光惹關注

浙江省溫州市知名飲料店「蜜雪冰城」，3日（周二）被目擊一家門市店內，竟只有1名年輕女店員，一個人應付長達數米長的訂單。



這名女店員不堪壓力，邊做邊哭，被一名取貨外送員看到拍下，引發網友關注。

蜜雪冰城溫州一分店3日被目擊只有1名年輕女店員應付長達數米的訂單。（微博影片截圖）

暖心外賣員等了半小時仍安慰：別哭，不用急（點圖放大瀏覽）：

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《瀟湘晨報》報導，根據影片顯示，這名女店員神情焦慮，不時擦拭眼淚，卻始終沒有停下手上的工作。而點單單據從機器源源不絕地列印出來，地上甚至堆滿數米長的紙條。

這名外送員透露：

我取單的時候，她就在哭了。眼淚一邊掉，手還在做飲料。

他表示，他在影片中出現前，其實已在店門口等待了半小時，「店裡就她一個人，真的忙不過來」。

面對無法應對的工作量，店員終於在鏡頭前情緒崩潰，一邊抽泣一邊繼續製作飲料，而影片中還能聽到外送員安慰她說：

你慢慢來不著急，平時怎麼做就怎麼做。

這段影片曝光後立即引發話題，有網友表示：「打工人太不容易了，看到她哭我也想哭。」也有人質疑門市管理不善：

一家大品牌連鎖店，怎麼會只排一個人？

而截至目前，蜜雪冰城尚未對此事件作出公開回應。

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