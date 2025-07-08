中國女星巴黎驚險遇劫！座駕高速公路被攔　黑衣人迅速爆窗搶手袋

中國女星戴燕妮，曾是女團YEPGIRLS成員，2020年因參加選秀節目《青春有你2》而嶄露頭角。近日她在社交媒體驚曝，自己與工作人員在法國巴黎遭遇破窗搶劫，分享了這場猶如電影情節般的驚魂經歷。



戴燕妮表示，事發當時他們正行駛在通往巴黎機場的高速公路上，沒想到突然遭遇黑衣搶匪攔截。對方戴着手套、手持破窗器，迅速擊碎副駕駛座車窗，整個過程不到幾秒鐘，就將坐在副駕駛座的化妝師手袋搶走。

她心有餘悸地說，搶匪行動非常迅速，讓人來不及反應。化妝師更因玻璃碎片劃傷腿部，所幸護照和最重要的證件仍貼身保管，否則後果恐怕難以想像。被奪走的財物主要為信用卡與化妝用品。戴燕妮藉此提醒粉絲與外出旅遊人士：「重要的身份證件一定要貼身收好，無論去哪都要提高警覺，安全最重要！」

戴燕妮覆述被搶劫後狀況：（按圖了解）



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