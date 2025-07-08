慳家IT男以Tesla為家住深圳灣公園4年！坐擁海景每晚停車費個位數

6月23日，「住車裏程序員（程式設計師）被質疑佔用公共資源」的詞條，衝上微博熱搜。



今年4月，深圳程序員張運來因不租房住車裏引發大量關注。

據《紅星新聞》報道，張運來表示曾有網友對他的行為提出質疑，認為他佔用了公共資源，他解釋沒有不文明行為，「晚上空閒車位很多，只是刷牙洗臉。」

據《廣東廣播電視台》4月18日報道，深圳程序員張運來4年不租房睡車裏。報道稱，他工作日期間天天睡車裏，利用公園的公共衛生間洗漱，每晚只需花費6元停車費，每日消費僅100元上下。

另據《瀟湘晨報》報道，張運來表示住進車裏，「三年多省了差不多十萬塊錢」（人民幣，下同）。

張運來稱，他工作日住在車裏，周五晚上再開車約300公里回陽江老家陪家人，周一一早再開車回深圳上班，這種獨特的生活方式引發了不少網友關注。

《紅星新聞》曾對話張運來，了解他的「車居生活」感受。

相關文章：深漂IT人「夜宿公園3年」爆紅 月花僅800元 周末開車回家陪妻兒

張運來住在Tesla裡（點圖放大）：

+ 34

每月花銷比以前節約2000元 省了房租，還更自由和舒適

記者：為甚麼決定住在車裏？

張運來：約4年前，我買車時，在門店看到有人把電車後排放倒，放了一張牀墊。我當時就想，我在深圳是不是可以住在車上，嘗試一種新的生活方式 —— 反正自己是一個人在深圳工作。嘗試後，我發現自己還挺享受這種生活方式的，一個人在一個獨立空間裏，自由又溫馨。

記者：這種生活相比之前租房有甚麼區別？

張運來：我來深圳6年了，非常喜歡深圳。以前，我是一個人住在福田區一個小區單間裏，月租2500元。房租在深圳不算特別貴，加上其他開銷一個月是5000元左右。現在住在車上，一天大概花銷100元，一個月就是3000元左右。

其中，每天30元是車子產生的費用 —— 公司園區停車每天10元，深圳灣公園停車每晚費用六七塊，加上車子電費每天10元多，另外70元用於吃飯和健身。

因為老婆、孩子都在陽江老家，我以前每周也會坐高鐵回家。現在過上「車居生活」後，周五下班會在公司園區附近吃飯，大概晚上7點半從深圳開車出發，晚上11點半到陽江老家。周一上午，我開車回到公司。以前每個月的高鐵費和現在的高速公路過路費花銷差不多，但自己開車比以前坐高鐵方便，還可以在家多陪陪家人。

記者：你身邊的人對車居生活是甚麼看法？

張運來：我家裏人都挺理解和支持的。也有網友覺得我是為了省房租，其實不完全是。自從嘗試了這種方式以後，我感覺更加自由自在，像放小周末那種感覺，很舒服。

所以現在我有一種心態，即使有人免費給我一間房住，我可能都不願意 —— 因為下班後還要找停車位，很麻煩。 我的同事也都知道，他們一開始以為我只是體驗一下，沒想到我堅持了4年。有個粉絲受我影響，也買了車在我車位附近住，但他沒有雙休，家是外省的也不能每周回家，所以後來放棄了。

延伸閱讀：大灣區屋租愈來愈貴？打工仔買露營車住稱好處多：行3分鐘到公司

+ 17

在公園錯峰停車，充分利用公共資源

未來考慮會回老家陪伴家人

記者：為甚麼選擇深圳灣公園？

張運來：這個公園離我公司12公里，我常去的健身房位於公司和公園之間，比較順路。公園環境也很好，還有免費的Wi-Fi，洗手間等設施也很完善。

前段時間，我是長時間停在深圳灣公園7號停車場，非常靠近海邊，像擁有了一間海景房，晚上的景色很美。唯一的不足就是，沒有公共洗手間，上廁所的話要走400米。

最近這一個月，我就選擇了5號停車場，因為5號停車場充電很方便，而且離公共洗手間也近，車位會隨心情換來換去。

記者：這幾年有遇到過甚麼困難嗎？

張運來：目前來看還沒遇到甚麼大困難。深圳灣公園設施好，刷牙、洗臉都在公共洗手間，洗澡去健身房，衣服在周末的時候帶回家洗。

據我了解，深圳灣公園和其他公園一樣，原則上不允許在草地上搭帳篷露營，但房車或私家車支付了停車費是可以停的。深圳灣公園白天人比較多，停車位很難找，正好我白天在公司上班錯峰停車 —— 晚上下班回來就沒甚麼人了，也算是充分利用了公共資源。

記者：你認為這會是你一生的生活方式，還是階段性的選擇？

張運來：我覺得這種生活可能適合一個人在外打工的年輕人，買台電車當成「移動的家」，比花一兩千元租房舒服一些 —— 當然，這更多的是個人選擇。

我有兩個小孩，女兒上五年級，兒子讀一年級。我回老家時，他們很喜歡在我的車上玩遊戲。現在我在深圳還能再幹幾年，目前也很享受這種生活。過幾年我應該會回陽江，畢竟老婆、孩子都在老家。