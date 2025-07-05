一職業雖被人嫌棄5天賺3萬？內行人揭1關鍵：年收入幾十萬沒問題

掏糞這份職業需強大體力及忍受能力，相對其他行業來說，競爭沒那麼激烈，收入也有基本的保障。



一位內地短影音博主在上（6）月25日發布了一段有關於掏糞工薪水的影片，隨即登上微博熱搜，引發網友熱議。

一位內地短影音博主在上（6）月25日發布了一段有關於掏糞工薪水的影片，隨即登上微博熱搜，引發網友熱議（微博@紅星新聞）

一位內地短影音博主在上（6）月25日發布了一段有關於掏糞工薪水的影片，隨即登上微博熱搜，引發網友熱議（微博@紅星新聞）

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根據陸媒《紅星新聞》報導，該博主常以職業薪水為影片主題進行拍攝，例如理髮師16天薪水7860元人民幣（折合約8600港元）等，其上月25日所發布的掏糞工5天領8100元人民幣（折合約8870港元）的影片，隨即登上微博熱搜，因無標註相關資料出處，也無從業者出鏡，也引發了不少網友質疑真實性。

報導中，內地寧波從事清運糞便工作的潘浩男，在受訪時針對該影片內容回應道，

「5天賺8100元（人民幣）肯定是誇張的說法」



他表示一般從事這個行業的人，是達不到這樣的薪水，除非自己有車、有團隊，那一年賺幾十萬人民幣是有可能的。

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潘浩男從小就常陪同父親外出從事掏糞的工作，因此對於這份職業並無太大抗拒，儘管大學畢業後，也嘗試其他職業，不過並不順遂，經思考過後，決定踏入這行。他表示，這個行業的收入在其他靠體力工作的職業中，算是比較好的，競爭壓力相對沒那麼大，只要願意吃苦、不嫌髒，保障日常生活肯定是沒問題的。

報導提到，潘浩男目前所帶的團隊共有2台糞便清運車，7至8名員工，他透露，若是普通從事這份工作的員工的話，每個月除了包吃包住以外，至少可以賺到7000元人民幣（折合約7770港元），倘若是經營者的角色，則一年有機會賺到幾十萬人民幣。

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