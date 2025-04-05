Speed訪深圳｜買華為手機、與機械人共舞、水中開國產車大喊：OMG

YouTube上擁有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）自3月24日開啟中國行並全程直播，引發全球網民的關注。他4月4日到香港，迫爆港鐵，更在叮叮車上跟人隔空握手，還有熱心女乘客給他遞香蕉，（5日）他到達深圳進行直播。



Speed走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT，他乘坐比亞迪國產車仰望U8下河，大呼「OMG！OMG！Chinese Car did it！」



Speed在深圳直播期間回答網民提問，被問到香港行有許多突發狀況，他則回應說，如果再到香港，會再給香港一次機會，但想去其他地區體驗一下。有不少網民認為，他對香港行不太滿意。



Speed走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT。（影片截圖）

Speed走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT。（影片截圖）

Speed走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗，他一連發出好幾個「Oh my god!」感嘆，仰望U8是國產汽車品牌比亞迪旗下子品牌仰望系列推出的一款豪華全尺寸插電式混合動力SUV。

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

此前眾擎機械人在春晚跳「扭秧歌」爆紅，Speed這次也跟眾擎機械人一起跳「斧頭舞」，讓圍觀群眾掌聲連連。

Speed和跟眾擎機械人一起跳「斧頭舞」。（影片截圖）

Speed和跟眾擎機械人一起跳「斧頭舞」。（影片截圖）

Speed和跟眾擎機械人一起跳「斧頭舞」。（影片截圖）

IShowSpeed甲亢哥訪港│搭叮叮、迫爆港鐵、打小人與市民激情互動

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3月24日起甲亢哥開啟中國行

本名Darren Jason Watkins Jr的甲亢哥生於美國俄亥俄州辛辛那提市，今年只有20歲，是美國YouTube實況主暨饒舌歌手，聞名於線上直播，實況內容則以遊戲為主。

IShowSpeed中國行直播。

3月24日起，甲亢哥開啟中國行，並在Youtube上全程直播自己在中國的行程，引發全球網民關注。其行程涵蓋上海、北京等城市，直播除了體驗中國本地文化、美食、交通以外，也與普通民眾互動，引來大批民眾圍觀。

值得一提的是，甲亢哥的行程還引起了官方關注。中國駐美大使館就發文點讚，稱這位20歲的美國網紅正用數字的方式彌合文化鴻溝，並為外國觀眾創造了解中國的新渠道。

《中國新聞網》評論稱讚，美國網紅「甲亢哥」正在讓世界重新認識中國，文中指出，「甲亢哥」中國行的熱度爆棚，一方面得益於其龐大的粉絲群體，更關鍵的因素在於，其鏡頭下的真實中國風貌，以及中國民眾和他之間的真摯互動，成為引發流量井噴的「引爆點」。