IShowSpeed甲亢哥中國行　網紅李美越翻譯歪曲本意　官媒發文批評

YouTube上擁有3770萬名粉絲的美國網紅「IShowSpeed」（內地稱其為「甲亢哥」），近日開啟中國行並全程直播，引發全球網民的關注。他到北京時，由美國、越南混血，長期在華發展的網紅李美越擔任隨身翻譯，惟期間李美越多處翻譯不恰當，更冒犯地將中國女生稱之為「chick」，令不少網民感到不滿。對此，官媒《人民日報》周三（9日）專門發表評論文章批評稱，充當「文化使者」，前提是尊重不同文化的差異，絕不能為了抓眼球、博流量，就口無遮攔、故意惡搞，甚至無底線擦邊。



文章稱，擁有眾多粉絲的「網紅」李美越在給「甲亢哥」當翻譯時，因歪曲本意、過度追求「節目效果」而飽受詬病，甚至被網友批評使用侮辱性詞匯。這名能講一口流利中文的外籍人士，經歷這次刻骨銘心的「翻車」，教訓不可謂不深刻。

李美越稱粉絲不正常。（影片截圖）

文章續指，沒有尊重，就沒有理解，更難言有效溝通。充當「文化使者」，前提是尊重不同文化的差異，絕不能為了抓眼球、博流量，就口無遮攔、故意惡搞，甚至無底線擦邊。這樣不僅無助於交流，反而會使大家心生芥蒂。正能量才能有可持續的大流量，這一點中外皆然。對文化尊重、對流量慎重，應當成為中外所有致力於文化交流交融的工作者的圭臬。

李美越將中國女生稱之為「chick」。（影片截圖）

文章進一步稱，文化的溝通、情感的傳遞，確需媒介和橋梁。在中國的外國人，在外國的中國人，恰是增進彼此了解的一個紐帶。這些年，無論是在國內收獲大量粉絲的「老外」，還是在海外打出影響力的中國「網紅」，做的正是「文化轉譯」工作，很好拉近了各國民眾間的距離。因李美越一人「翻車」就認為「文化翻譯官」的角色是多餘的，這樣的觀點有失偏頗。

最後，文章表示：「始終秉持開放包容的胸懷，用真誠換真心，我們一定能在友善健康的氛圍中增進各國民眾友誼，煥發民間交往的強大正能量，為文化的百花園增色添彩。」