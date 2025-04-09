IshowSpeed中國行引全球矚目　新華社評：無濾鏡直播打破西方偏見

在YouTube擁有超過3700萬粉絲的美國知名網紅IShowSpeed（Darren Watkins Jr.、中國網民暱稱：「甲亢哥」），自3月23日抵達上海後，展開為期兩周的中國之行，足迹遍及上海、北京、河南、重慶、成都、香港、深圳以及長沙等城市，並全程開啟直播，吸引全球數千萬觀眾實時圍觀，意外成為展現中國面貌的窗口。

對於Speed這次的中國行，新華社今日（4月９日）發表評論表示，「甲亢哥」的直播已超越普通網紅打卡，更像一座「跨越文化認知壁壘的橋樑」，向世界呈現了一個「真實、開放、友善、文明的中國」。評論強調，從外灘夜景到少林功夫，從5G直播到街頭合唱，這些「無濾鏡」畫面讓許多帶著偏見而來的海外網民「集體破防」，更讓「抹黑中國的謠言不攻自破」。



以亢奮直播風格受到關注的IShowSpeed，被中國網民稱為「甲亢哥」。2022年起，他用「邊旅行邊直播」的形式已走訪20多個國家。此次中國行中，他身穿中式花襖逛故宮、在少林寺拜師學武、體驗川劇變臉，更在看到無人機送餐、新能源車等科技是，接連驚嘆發出「Oh My God！」。

新華社評論表示，各地的風土人情，年輕人的自信開放、各年齡層人民的好客友善，都通過「甲亢哥」的直播抵達全世界。評論還特別提及，「甲亢哥」的保鑣們從初到中國時的緊張到「放松如度假」的轉變，成為中國人民友善和中國社會安全的生動註腳。

評論列舉多個引發海外網民熱議的場景：長城上中國阿姨為保鑣「美顏」、街頭年輕人即興合唱、中醫師把脈問診……這些一鏡到底的畫面被稱為「最有力的形象宣傳片」。中國駐美大使館亦發文稱讚「甲亢哥」，「用數字方式彌合文化鴻溝，為外國觀眾創造了了解中國的新渠道。」

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直播間裡「我正計劃中國遊」的密集彈幕，也反應出全球民眾對真實中國的好奇。更有海外網民稱：「甲亢哥」的直播，讓那些為抹黑中國花費的美元打了水漂。而中國網民也在評論區友好邀請。評論表示，開放自信的中國和真誠友善的中國人民，擊碎了「濾鏡」之後那個虛假、刻板的「中國印象」。

《新華社》評論將「甲亢哥」此行與歷史脈絡相連：從埃德加·斯諾（Edgar Snow）的《西行漫記》，到去年捐贈二戰相冊的埃文·凱爾，再到「甲亢哥」的實時直播，都在證明「真誠始終是打破偏見的通用語言」。隨著中國免簽政策擴容，期待更多「第三方視角」讓世界看見「開放、自信、包容的中國」。