安徽男理髮店充值430萬做灌腸、針刺 身體不適欲退款遭拒
撰文：許祺安
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內媒《上游新聞》報道，安徽合肥一名男子表示，在當地一家理髮店2年內充值了430多萬元，多次進行灌腸、針刺排毒後出現了身體不適，事後查詢發現涉事理髮店並無行醫資格，想索要回剩餘充值款項被拒，當地指已開展調查。
內媒報道，2023年4月，安徽合肥一名程姓男子在合肥一家理髮店理髮時認識了店長陳某，其後陳某邀請程男到新開的美容美髮店捧場。
程先生表示，當天是一個周姓經理給他做的破皮針刺出血排毒，當天他在門店經理勸說下充了值，此後每一次到店都被要求繼續充錢消費，「服務的都是年輕的男孩、女孩，跪着說家裏窮，連房租都交不起，全靠他們來養活父母。」
兩年時間里，程先生陸續充值430萬餘元，一個療程的灌腸項目就30萬元左右，按摩一個部位五六百元，肚子上排濕一次一兩千元。
有錄音顯示，門店美容師承諾灌腸後可以減肥，還能讓程先生的身體恢復到年輕狀態。但程先生表示，經過幾次灌腸和針刺排毒後，出現了拉肚子、皮膚針刺傷口癒合難等問題，查詢後才發現該門店並沒有行醫資質，想要退還剩餘充值款項時卻遭對方拒絕。
7月9日深夜，合肥警方發文稱，公安機關已聯合市場監管等部門展開調查，相關情況將在調查結束後及時通報。
網民評論：
「理髮店怎麼會有行醫資格，這是什麼腦迴路？」
「一個程先生養活了一家店，兩年。」
「不但有錢，膽子還大」
「430萬、理髮店、灌腸，這幾個關鍵詞是怎麼組合到一起的。」
「貧窮限制了我的想像」
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