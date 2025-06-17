泡泡瑪特珠寶品牌popop開新店　Labubu小野秒斷貨　最貴賣這價錢

來自內地品牌泡泡瑪特（Pop Mart）公仔Labubu在全球爆火。



近日，泡泡瑪特旗下珠寶品牌popop的全球第二家門店在北京國貿正式開業。其中，Labubu、Molly等3個爆款出現斷貨，甚至有飾品賣近2萬元（人民幣，下同），成為消費者關注的焦點。‌

泡泡瑪特旗下珠寶品牌popop（微博圖片）

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《新浪科技》報導稱，popop國貿店開業初期吸引了大量消費者前來選購，店內陳列著多個熱門IP的飾品，包括Labubu、Hirono（小野）、Molly等，現場約有20、30位消費者正在試戴選購。

門店業者也指出目前貨量充足，但唯獨Labubu、Hirono、Molly在內的三個爆款系列已經出現斷貨情況，尤其是Labubu手鍊即將售罄。

高價飾品成亮點‌，該品牌產品售價多位於319元到2699元區間，但有兩款飾品售價上萬元，最貴的項鍊採用純金和天然珍珠打造。位於北京門店內陳列的最貴產品是一條純金項鍊，售價高達1.98萬元，整體貨重9.04g，金重8.65g，購買會附帶檢驗證書。

此外，還有一條售價1.08萬元的手鍊。店員介紹：

兩款產品單獨列櫃因為價格相對較高，是因為採用18k純金打造，中間串著的為天然珍珠。

粉絲遍全球包括Blackpink Lisa等紅星 英國門店同樣有人為搶Labubu大打出手（點圖放大了解更多）：

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儘管價格高昂，但消費者對於popop飾品的接受度卻頗高。店內女性消費者佔比超過八成，她們更看重飾品的設計和獨特性，而非單純材質。

另外，在Hirono櫃台雲集的消費者較多，很多女性顧客偏愛火箭樣式的項鍊和刻有Hirono頭像的手鐲，「這兩款是Hirono賣得最好的兩個產品，庫存快消耗完了。」店員說。

報導稱，據現場觀察，該店在開業初期便成交了十多單，客單價普遍超過400元。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】