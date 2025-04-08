大連一水族館消防培訓　白鯨噴水滅火｢搶戲｣　網民：飯桶着火了?

近日，大連聖亞海洋世界上演了搞笑又可愛的一幕。有消防員正在講解場館內遇到火災應如何應對，並在鐵桶內點火準備示範時，水池中的白鯨竟游到池邊立即噴水滅火，消防員更被噴到全身濕透。



影片顯示，一名消防員正在講解場館內遇到火災該如何應對，另一名戴著黃色消防頭盔、穿著防護服的消防員剛在鐵桶點火，水池中的白鯨立即向鐵桶方向噴水，撲滅明火，但點火的消防員也被噴了一身水，顯得既無奈又十分狼狽，只能與旁人相視而笑。滅火後的白鯨還得意地將頭露出水面，發出歡快的叫聲。

消防員在鐵桶內點火準備示範。（影片截圖）

水池中的白鯨見到明火，一躍而起立即噴水滅火。（影片截圖）

《上游新聞》報道，4月7日，大連聖亞海洋世界的工作人員鄭女士（化名）介紹，白鯨噴水滅火不是表演，而是4月2日下午海洋世界進行消防演練時發生的真實一幕，當時大連消防的消防員在清明小長假前到海洋世界做消防演練和培訓。

鄭女士認為，白鯨噴水其實是機緣巧合，當時做培訓的地點正正在白鯨水池旁邊，白鯨「石榴」剛好在旁邊玩，「白鯨智商很高，逗牠就會噴水，牠感覺到在做危險的事情，也會噴水」。

水池中的白鯨見到明火，一躍而起立即噴水滅火。（影片截圖）

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鄭女士表示，原本正常的操作是消防員教海洋世界的員工如何用滅火器滅火，未料培訓還沒開始，明火就白鯨撲滅。演練結束後，消防員與在場人士聊天，「石榴」又朝消防員噴水，「牠很調皮，跟個小孩子一樣。雖然消防員被白鯨噴了水，還是挺開心的」。

影片在網上引起熱議，不少人稱白鯨既聰明又有靈性，亦有網民調侃稱，白鯨見到明火就立即撲滅，是因為消防員點燃的桶是白鯨的喂食桶。對此，鄭女士澄清「不是，不是！這個桶是消防員自己帶過來的，不是喂食桶」，並強調白鯨滅火不會成為表演項目，「我們要正確引導怎麽滅火，了解消防安全知識。變成演繹節目會產生爭議，這對我們海洋世界來說完全沒必要」。

大連聖亞海洋世界工作人員稱，消防培訓時，白鯨「石榴」剛好在水池旁邊玩耍，「白鯨智商很高，逗牠就會噴水，牠感覺到在做危險的事情，也會噴水」。（影片截圖）

網民睇法：

鯨說了火想從我這着起來是不可能的，去別的地方玩火去

白鯨:我才是王道，滅火誰還不會？別想搶我鏡頭

是聰明的巨型寶寶 再多兩口水就該給人洗澡了

可愛寶寶也是滅火英雄哩！

讓我來，多大的事啊！不就是一口水的事。白鯨秒懂

這培訓到位！白鯨都會了

白鯨：着火了，趕緊灑水澆火

