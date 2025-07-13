昆明升降機55秒衝頂釀一死　調查報告：維修保養造假，追責15人

今年2月18日，雲南昆明市一小區升降機疑因故障衝頂，致59歲業主韋某死亡。

《澎湃新聞》報道，最新事故調查報告認定，維保單位維護保養不到位，未按規範要求對制動器進行清潔、潤滑、檢查，便直接填寫了維護保養記錄；檢測機構去年出具的事故電梯檢測報告結論嚴重失實；物業未及時解決維保單位發現的隱患問題。涉事三家單位被建議列入嚴重違法失信名單管理實施聯合懲戒，追責15人。



《澎湃新聞》報道，今年2月18日晚，同德昆明廣場B區4棟59歲業主韋某乘坐「1#貨梯」。據升降機閉路電視紀錄，韋某在17樓步入升降機，𨋢門關閉後開始運行，韋某察覺到異常後，多次按壓選層按鈕試圖自救未果。在短短55秒內，升降機從17樓疾速墜落到負2樓，隨後又衝至頂層33樓。

事故升降機。（澎湃新聞）

事發後，升降機懸停在33樓，韋某因頭部遭受重創後出血，當場身亡。韋某女兒在受訪時曾稱，「電梯失控仿佛過山車，猛然間從17樓疾速墜落到負2樓，緊接著又猛沖至33樓」。

事故調查報告指出，升降機制動器鐵芯活動腔體內有遺留的金屬定位銷，升降機在一樓停梯制動器合閘鐵芯釋放時，定位銷軸向端卡阻在兩個制動器鐵芯端面之間，導致制動器雙側鐵芯不能釋放到預設位置，雙側制動閘瓦不能有效貼合到制動輪轂制動面上，制動力不足以制停驅動主機，升降機對重重量大於轎廂重量，在重力作用下，對重下行牽引轎廂向上加速運行，最終導致升降機轎廂高速撞擊井道頂部。

原理如圖中所示。（中華人民共和國應急管理部）

事故調查報告認為，作為維護保養單位，昆明申菱電梯服務有限公司對事故升降機的維護保養不到位。比如在開展定期自行檢查（2024年9月25日）及年度維保（2024年12月23日）時，未按規範要求對制動器鐵芯（柱塞）進行清潔、潤滑、檢查，直接在《電梯定期自檢報告》及《日常維護保養記錄本》上對相應的項目打「√」並簽字確認。未按產品使用注意事項更換事故升降機制動器減震墊，現場勘驗發現減震墊老化碎裂，阻滯鐵芯柱塞頂桿覆位。

攀西釩鈦檢驗檢測院是事故升降機的檢測機構。2024年10月14日出具的事故升降機檢測報告結論嚴重失實：對「使用資料」「制動器」檢測項目未開展實質性檢測，直接判定為「符合」；對事故升降機檢測中發現的整改項未進行整改確認，即出具檢測合格報告；在對同德廣場項目事故升降機自行檢測過程中，由1名檢測人員單獨完成升降機檢測工作，但在報告中檢測人員欄目簽署2人的名字。此外，該檢驗檢測院還存在對承接的昆明市電梯檢測工作未進行現場監督抽查等問題。

出事後，事故升降機被圍封。（澎湃新聞）

調查報告披露，雲南同德物業服務有限公司管理的升降機共108台。維保單位2023年1月發現事故升降機曳引輪存在磨損，提出更換建議，但該公司一直未處理；維保單位2021年12月發現升降機鋼絲繩存在磨損，建議按照國家標準整組更換時，該公司僅同意更換1根鋼絲繩。

涉事3間公司15人被建議追責。其中，給予昆明申菱電梯服務有限公司法定代表人李學雲、攀西釩鈦檢驗檢測院院長李子敬、雲南同德物業服務有限公司法定代表人李傑、雲南同德物業服務有限公司總經理唐勇行政處罰，還有多名相關人員被吊銷從業資格並處罰款。

此外 ，建議對昆明申菱電梯服務有限公司、攀西釩鈦檢驗檢測院、雲南同德物業服務有限公司給予行政處罰，列入嚴重違法失信名單管理實施聯合懲戒。

經查，未發現盤龍區市場監督管理局、盤龍區住房和城鄉建設局存在履職不到位問題。