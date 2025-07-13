女住客半夜被老鼠咬醒　全季酒店欲賠5000元「封口」

有網民發文稱，7月6日入住位於南昌的全季酒店，半夜手臂突然劇痛，後驚覺是被老鼠咬傷。酒店事後只肯退訂住房費，但被咬傷的就診費用一直未能報銷。



女事主家住湖北長沙。她介紹，自己周末前往南昌看「十個勤天」演唱會，7月6日入住全季酒店八一廣場青山湖西店，凌晨2時許手臂劇痛，打電話叫前台派人上門查看，結果發現房間內有一隻大老鼠。

事主入住全季酒店，半夜手臂突然劇痛，後驚覺是被老鼠咬傷。（微博）

事主手臂被老鼠咬傷。（微博）

女事主稱，她被老鼠咬傷後一直沒人出面處理此事，自己要求酒店派人陪同去醫院檢查也沒有得到回應，次日才由大堂經理陪同去醫院接種狂犬疫苗。

她表示，事發後酒店同意報銷狂犬疫苗接種費用，退還房費，但刪除了訂單信息。在此期間，酒店不積極主動作為的態度讓她不滿，若後續因此身體不適，她希望酒店能報銷相關治療費用。

女事主在網上分享她被老鼠咬傷的後續情況。（微博）

7月11日，女事主發布了酒店方發來的最新處理意見，對方表示願一次性賠償5000元，但同時要求當事人不得以任何形式透露本次事件，被她拒絕。

涉事酒店前台工作人員表示有聽過此事，但並不了解具體細節。酒店目前正常營業，針對蟲害等衛生問題定期進行消殺，至於為何會出現老鼠，該工作人員表示不清楚。

酒店方願一次性賠償5000元，但要求當事人不得以任何形式透露本次事件。（微博）

網民睇法：

5000的成本太低了，50000差不多，聽了都膈應

照理這種大型連鎖酒店都有商業意外保險可以賠付。酒店完全沒必要這麽瞎作，本來積極處理決絕就好還要拖拖拉拉推諉。

此刻躺在全季酒店床上的我瑟瑟發抖。。。

太可怕了.是我就要50萬！！分分鐘掛了都不一定，怎麽就值五千，心靈的創傷跟後遺症恐懼症

就這還能正常營業？

