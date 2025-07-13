中國學生升學「就業至上」　浙江女生高考棄本科選職校圓從軍夢

內地高考6月結束，近期各高校已開始發放錄取通知。據《湖北日報》7月13日報道，來自浙江諸暨中學的應屆畢業生賀顯貽在2024年高考中取得604分，超出浙江省特招線12分、普通類一段線114分，原本足以報讀多所本科高校。

然而，為了實現兒時「從軍夢」，她毅然選擇報讀武昌職業學院的定向培養軍士專業。她表示，「分數只是個數字，本科、專科沒有高低之分，適合自己的、對自身發展有利的才是最好的。」



7月12日，該校黨委書記王大耀親自致電賀顯貽，向她送上錄取通知。電話中，賀顯貽透露，受到服役12年的舅舅影響，自己自小敬仰軍人，高中起便立志從軍。「我很期待來到武昌職業學院學習，將來實現從軍夢，報效祖國。」

面對他人對她「高分讀高職」的質疑聲音，賀顯貽顯得淡定從容：「我也聽到了他人不理解的聲音，但我不太在意。與其為了片面追求名校而選擇不喜歡的專業，倒不如選擇適合自己、自己喜歡的院校和專業。」

她的母親戚益維也表示，女兒一直以軍旅為目標，家庭對其選擇全力支持，「而且武漢是一座英雄城市，高校也多，我們都很放心。」賀顯貽的雙胞胎弟弟賀顯博也祝福姐姐，表示「很羨慕姐姐，希望姐姐一起帶著我的夢想，在學校好好學習、鍛鍊成長，成為一名有責任有擔當的軍人。」

賀顯貽與母親。（湖北日報）

武昌職業學院自2015年起成為定向培養軍士試點高校，至今已為部隊輸送逾8000名專業技術骨幹。定向軍士學制三年，畢業後將直接補充到部隊相關崗位服役。

學校黨委書記王大耀對賀顯貽的選擇表示讚賞：「賀顯貽同學考了604分的成績，卻放棄了本科高校，為了理想而選擇報考定向培養軍士院校，這份堅定的選擇讓人欽佩。」他亦承諾，學校將全力協助她成長為合格軍人。

這起事件亦反映當前內地高考志願填報的新趨勢。近年在經濟不確定性加劇及就業形勢壓力下，愈來愈多考生及家庭開始以「就業前景」作為選校首要考量。有報道指出，「寧願選擇與公務員、事業單位對口的院校，也不選擇傳統名校」的高分考生正在增多。

衡水二中的學生正在備戰高考。（資料圖片）

例如2025年上海海關學院在江蘇省的錄取最低分，已超過上海交通大學醫學部在當地的最低錄取位次。來自浙江的小縣城考生亞亞，儘管成績足以錄取浙江大學，卻選擇報讀上海海關學院海關稽查專業，理由是「家境普通，更希望擁有一份穩定、體面的工作」。

另據內地人社部門數據，河北秦皇島市2025年事業單位報名人數已達4.76萬人，首次超越報考高考人數。而2025年國家公務員報考人數亦突破340萬人，較2024年激增近40萬。在國家公務員局與多項就業調查報告中亦顯示，2024屆大學生中，有47.7%期望進入國企，而選擇民營企業的比例則持續下降至12.5%。