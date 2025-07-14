乘客接駁車內疑缺氧暈倒　有人破窗自救　西寧機場：有開冷氣車窗

有旅客在社交平台上反映，7月11日晚，在青海西寧曹家堡機場乘坐接駁車（內地稱：擺渡車）時，因司機長時間不開車門通風，且未開啟冷氣，大批乘客被困車廂約15分鐘，期間有人暈倒，有乘客破窗自救。

7月13日，青海機場有限公司回應稱，當時冷氣處於開啟狀態，由於有飛機準備滑行，為了安全考慮，司機未有打開車門。事後，暈倒的旅客經檢查後身體無礙。



7月11日，多人在社交平台上反映，他們乘搭東方航空從西寧飛往西安的MU2350次航班，在接駁車上等待登機時，一名女性旅客因為車上未開冷氣、車門長時間緊閉而暈倒，緊急情況下，一名男性旅客用應急錘將車窗砸碎。

有旅客在接駁車內暈倒。（小紅書）

有旅客在接駁車內暈倒，其他乘客立即破窗通風。（影片截圖）

有旅客在接駁車內暈倒，其他乘客立即破窗通風。（小紅書）

《極目新聞》報道，目擊者陳女士（化姓）稱，當晚10時左右，她和其他旅客乘坐接駁車前往搭飛機，當時距離航班計劃起飛時間還有約40分鐘。她登車後，司機自始至終都沒有開空調，約20分鐘後，司機將接駁車停在飛機附近後便下車離開，並未打開車門，也沒有其他機場工作人員通知車上的旅客登機。

陳女士憶述，大批旅客在接駁車上等待，由於車門緊閉且沒有開冷氣，車廂十分悶熱，一名女性旅客突然暈倒，同行家屬連忙上前查看，其他人則幫忙撥打120急救電話，此時另一名年輕男旅客用應急錘將車窗砸破，出事旅客的丈夫也將後車門的玻璃砸破。最後，飛機延誤約30分鐘後才起飛，而暈倒的女性旅客一家四口都沒有登機。

機場工作人員協助家屬將暈倒者移至車外。（影片截圖）

暈倒的旅客被移到車外較通風位置。（小紅書）

7月13日，青海機場有限公司發布說明稱，經全面核查運行記錄及監控資料，接駁車於當晚10時02分發車，5分鐘後到達112停機位。停機位北側有航班已啟動發動機準備滑行。為了保證航空器和旅客安全，根據機場相關安全操作規範，不能開門組織旅客下車。

10時11分，接駁車上有旅客反映悶熱要求開門，司機確認空調處於打開狀態，下車檢查四周車窗處於開啟狀態，同時到車門處向旅客解釋有航空器滑出，暫時不能開車門。4分鐘後，有旅客用應急錘破窗並自行開啟車門應急閥打開車門。

工作人員得悉有旅客暈倒後，立即撥打急救電話，並協助家屬將暈倒者移至車外。10時22分，急救車和人員到場為暈倒旅客檢查，經初步檢查各項指標正常。經與身體不適旅客及家屬溝通，旅客放棄當日行程，機場方安排他們到醫療站進一步檢查，確認無異常後送至酒店休息，並協助旅客改簽至次日早班航班離開。