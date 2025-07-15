三亞五星酒店護欄不穩致嬰兒跌落床　官方：已就賠償問題組織協商

7月11日，有家長在網上發文反映，近日與家人入住海南三亞海棠灣仁恒皇冠假日度假酒店，其9個月大的孩子半夜卻在護欄縫隙摔落地，丈夫急於尋找孩子，又被護欄絆倒致手臂骨折。

7月15日，三亞市海棠區旅遊工作領導小組辦公室通報稱，當局已就賠償問題組織協商，將要求酒店加強安全管理。



《九派新聞》報道，包女士（化姓）表示，這是全家第一次入住五星級親子酒店，她提前一個多月搶購到該酒店的特價套房，折後每晚價格仍然高達3250元（人民幣，下同），未料五星級酒店的護欄質量會出問題，酒店員工服務態度也非常冷漠。

包女士在網上發文反映，近日與家人入住海南三亞海棠灣仁恒皇冠假日度假酒店，其9個月大的孩子半夜卻在護欄縫隙摔落地，丈夫急於尋找孩子，又被護欄絆倒致手臂骨折。（小紅書）

包女士表示，全家此次來三亞旅遊共計12天，前8天入住的是另一家價格較低的酒店，護欄並無任何問題，入住仁恒皇冠酒店後，酒店員工在安裝護欄時，並未告知其護欄不穩、需要注意，其9個月大的孩子因此摔到地上，這也是孩子第一次從床上摔下。

她表示，由於孩子是凌晨3時從護欄縫隙摔落，丈夫被哭聲驚醒後，急於尋找孩子，又被已經歪掉的護欄絆倒，左手臂朝地摔倒後骨折。

包女士9個月大的孩子半夜在護欄縫隙摔落地。（小紅書）

包女士稱，她聯繫酒店工作人員後，酒店值班經理先將已損壞的圍欄帶走，又安裝新的圍欄並用繩索綁好、擋上凳子。她請求工作人員陪同丈夫去醫院處理，但對方全程並未發揮任何作用，也未先代付醫藥費，酒店方也從未有人主動過問其受傷情況，更無人跟其談賠償問題。

她表示，丈夫因手臂關節處骨折，需手術治療，術後恢復也無法達到原有水平，手臂有伸不直的風險。在警方與當地政務服務便民熱線12345的介入下，酒店仍然僅支持賠付誤工費、傷殘補助及50%的醫藥費，其餘費用拒絕賠付。

包女士稱，酒店安裝的護欄不穩，只用繩索加固。（小紅書）

7月15日，三亞市海棠區旅遊工作領導小組辦公室發布通報稱，7月11日，有網民反映海棠區某酒店因客床護欄問題導致住客受傷，辦公室第一時間聯合相關部門介入核查。針對遊客的賠償訴求，組織遊客和酒店雙方就醫療、誤工及傷殘費等問題進行協商。

三亞市海棠區旅遊工作領導小組辦公室將持續關注遊客的康復情況，確保遊客的合法權益得到保障。同時要求酒店全面加強安全管理，提升服務質量。