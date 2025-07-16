9歲仔與親父繼母遠行被迫坐車尾廂　親母奪回撫養權反被對方起訴

有家長拍片稱，9歲的兒子2023年與親父及繼母遠行，卻在高溫天氣下被安排蜷縮在車尾廂數小時；2024年，兒子的撫養權變更到自己名下，但對方仍言語恐嚇兒子，「孩子曾因證件被親爸後媽扣押而輟學。他們反把我告上法庭，要求我賠償30萬（人民幣，下同）」。



7月15日，木木（化名）拍片介紹，事發於2023年暑假，當時兒子隨親父及繼母出行，從廣東佛山到廣西桂林，來回將近1000公里的路程都被安排和嬰兒車蜷縮在車尾廂，「車上坐了孩子爸爸和後媽以及孩子的爺爺奶奶，還有後媽上一段婚姻所生的孩子以及一個嬰兒，再加上男孩本人，車上一共七人 ，『我兒子跟我講，他說他準備去坐後座的時候，他們說後座沒位置了』」。

木木稱，兒子曾被親父及繼母安排蜷縮在車尾廂數小時。圖為男童模擬事發當日場景。（影片截圖）

木木稱，兒子曾被親父及繼母安排蜷縮在車尾廂數小時。圖為男童模擬事發當日場景。（影片截圖）

木木稱，當時前夫仍擁有兒子的撫養權，「我當時是極度的痛心，也很無奈，而且非常憤怒，但是我沒有辦法，因為撫養權在他們的手上，我做不了太多，後來我依法依規去整理材料，去積極變更孩子的撫養權」。

男童表示，是父親要求他坐在車尾廂。圖為男童模擬事發當日場景。（影片截圖）

男童稱自己當時與嬰兒車一同蜷縮在車尾廂。圖為男童模擬事發當日場景。（影片截圖）

2024年11月，木木成功將兒子的撫養權變更至自己名下，但她提到，在變更期間，兒子仍遭受前夫的精神暴力、語言恐嚇，甚至被逼迫罵親媽，「對孩子橫眉豎眼，對孩子語言恐嚇，逼迫孩子罵親媽，逼迫孩子接受媽媽不要他不愛他，扔孩子早餐，讓孩子睡飄窗，坐後備廂，在孩子生病的時候故意扣留證件」。

木木稱被前夫起訴，要求她賠償30萬。（影片截圖）

木木表示，她因為需要兒子的證件辦理變更撫養權等相關事宜，反遭前夫毆打辱罵，對方更起訴她要求賠償30萬，「說我侵犯了他們的隱私，侵犯了他們的名譽權，打擾了他們的幸福生活」。撫養權變更後，前夫拒絕交接資料和證件，導致兒子輟學數月。

木木認為，蜷縮在車尾廂對兒子造成的傷害是非常巨大，但事發後，前夫只認為是超載，並不認為將一個小孩子放入車尾廂是有多麽惡劣。木木表示已提起民事訴訟，並希望相關部門能回應事件。