江西10歲男持續咳嗽兼喉嚨傳哨聲　原來與半年前誤吞一物有關

江西10歲的毛毛（化名）近期一直咳嗽，在安靜的環境下，家人更發現其喉嚨內傳出輕微的哨聲。趁著放暑假，家長日前帶毛毛從江西老家到杭州求醫，竟發現一切異常情況，原來與毛毛半年前誤食的筆尖套有關。



杭州市衛健委介紹，半年前，毛毛在家中玩筆時突然一陣劇烈嗆咳，筆尖套憑空消失。家人立即送他入院檢查，當地胸部CT顯示「正常」，便放下心來。雖然後來毛毛經常咳嗽，但家人覺得應該是感冒，便沒有太多聯想。

手術團隊利用支氣管鏡，僅用5分鐘成功取出已經「烏黑」的筆尖套。（健康杭州）

然而，毛毛在過去半年間一直咳嗽，安靜時偶爾還會從喉嚨內發出哨聲，家長於是趁暑假帶他從江西老家到杭州求醫。

杭州市婦女兒童醫療集團朝暉院區（杭州市兒童醫院）呼吸內科薛功壽副主任醫師接診後仔細詢問病史，憑借敏銳判斷，鎖定病因為「支氣管異物」，再通過高分辨CT及氣管重建技術的輔助檢查，竟發現一枚塑膠筆尖套。

毛毛誤吞的筆尖套已經變黑。（健康杭州）

正常的筆尖套。（健康杭州）

據介紹，筆尖套緊貼右肺下支氣管，由於長期存留，可能已經存在和周圍氣管黏膜粘連及肉芽腫的生成。若意外鬆動，可能致異位窒息甚至危及生命。呼吸內科團隊和麻醉科團隊利用支氣管鏡，僅用5分鐘成功取出已經「烏黑」的筆尖套。

對於為何此前CT檢查沒有發現端倪，杭州市兒童醫院呼吸內科陳捷副主任醫師表示，筆尖套剛好卡在右支氣管，因為是塑料材質，與組織「偽裝一體」，當初照胸部CT才未有發現。