濟南飛昆明航班19歲男子疑急性神經痛　中醫師針灸急救後轉危為安

內媒《紅星新聞》報道，7月12日上午，在濟南飛往昆明的一趟航班上，一名19歲少年突發疾病，正好兩名中醫師也在飛機上，為男子施針後情況轉危為安。



少年機上突發疾病。（紅星新聞）

7月12日，在濟南飛往昆明的航班上，一名19歲少年突發劇烈頭痛和面部麻木，機組人員廣播求助，來自攀鋼總醫院的醫生盧憶起身前往救治，見到該名年輕男子癱坐在座位上，表情痛苦、嘴唇發白、呼吸急促，出現了頭痛劇烈、右側面部麻木及牙痛的症狀。

而恰好與盧醫生同院的張鋼花醫生也及時趕到，張鋼花迅速為患者測量血壓，盧憶為患者進行體格檢查。結合檢查情況，發現患者血壓竟高達179/105mmHg，初步判斷患者可能是急性神經痛。

醫生正在針灸施救。（攀鋼集團總醫院）

醫生正在針灸施救。（攀鋼集團總醫院）

此時，空乘人員詢問盧憶飛機是否需要緊急迫降，盧憶決定先通過中醫手段施救：「先讓我治療觀察一下，再決定是否迫降。」盧憶拿出常年在身邊備有的針灸針包，對患者精準實施了針灸治療。

經盧憶針灸治療後，患者先後嘔吐三次，隨後便表示頭痛已明顯緩解，血壓也降到了115/85mmHg。盧憶並未鬆懈，間歇手法行針，並讓患者吸氧休息，期間不時查看情況、調整治療。20分鐘後，患者疼痛大幅減輕，精神狀態明顯好轉。盧憶放心地告知空乘人員不用迫降，目前患者的病情已經穩定了。

患者下飛機時已可以獨立行走。（攀鋼集團總醫院公眾號）

下飛機前，盧憶再次去查看患者情況，只見他整個人都輕鬆多了。患者父母感激不已，執意要留下醫生的聯繫方式，盧憶叮囑患者父母，下飛機後務必及時到醫院做進一步檢查，以防後續出現問題。事後，患者家屬通過微信發來紅包表達謝意，盧憶當即退回，並表示「這是我們作為醫生的職責」。