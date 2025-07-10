揭陽潮汕機場跑道遭雷劈多航班延誤　機場職員：已搶修恢復

《南方都市報》報道，7月9日晚，揭陽潮汕機場跑道遭雷劈損壞，經過緊急搶修後於當晚恢復，7月10日機場進出港航班正常。



多航班延誤。（南方+）

潮汕揭陽機場跑道遭雷劈多航班延誤。（影片截圖）

有網民表示，7月9日夜間，揭陽潮汕機場臨時關閉，不少進港航班備降，出港航班全部延誤。有多名網友發帖稱，自己所乘坐航班在即將抵達廣東揭陽潮汕機場之際，收到跑道受損的通知，臨時降落其他機場。網傳「特情通報」顯示，揭陽潮汕機場共有1條跑道，19:59分通知稱，因道面破損搶修，19:30至21:00跑道04/22關閉。

特情通知。（瀟湘晨報）

多航班延誤。（南方+）

潮汕揭陽機場跑道遭雷劈多航班延誤。（影片截圖）

7月10日，揭陽潮汕機場的工作人員表示，9日晚揭陽遭遇雷雨天氣，機場跑道遭雷劈損壞，經過緊急搶修，跑道於當晚恢復，之後跑道重新開放，備降航班陸續從備降地起飛，出港航班逐步恢復。7月10日機場進出港航班正常。