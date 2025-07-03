女子「腿癢2個月」竟是肝癌　醫生揭4症狀　長「這種痣」也要注意

「就是癢，腿上癢完身上癢，買點過敏藥吃吃，哪能想到是肝出大問題啊？」杭州的李阿姨今年50歲，2個月前她的雙腿開始莫名其妙地發癢，她以為是皮膚過敏，就近在藥局買了點抗過敏藥吃，但這癢像跟她「槓」上了似的，後來連上半身也開始癢，反覆就是不見好，實在癢得受不了，李阿姨才來到衛生服務中心。



醫生聽完症狀描述立刻警覺起來，安排了腹部彩超檢查，這一查可把醫生和李阿姨都驚嚇了——肝上頂長了個東西。醫師憑藉著豐富的臨床經驗，高度懷疑是腫瘤，李阿姨又被緊急轉到了浙大二院做進一步檢查，結果確實是腫瘤，原發性肝癌。

萬幸的是發現得還算及時，醫生當天就為李阿姨辦理了住院，並很快安排了手術，成功切除了腫瘤。現在李阿姨正在康復中。

杭州的李阿姨腿癢了2個月，後來檢查才知是肝癌所致。（公眾號截圖）

不止肝癌 皮膚異常可能是患了這些癌症（點圖放大了解更多）：

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醫生提醒：皮膚出現這幾種異常要注意

全科副主任醫師李曉強介紹：

肝臟，是個『悶葫蘆』器官，它裡面沒有痛覺神經，就算肝細胞損傷得挺厲害了，人們可能都沒啥特別不舒服的感覺，所以肝癌早期特別會『藏』，很多人一發現就是晚期了。李阿姨這個皮膚癢，就是肝臟發出的一個求救訊號。

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李雪強提醒，皮膚出現這4種異常，需警惕肝臟病變：

1. 皮膚搔癢

肝臟出現損傷，有可能會活化皮膚中的神經纖維，透過訊號傳導至神經中樞直達腦感覺皮質，進而產生頑固性搔癢。

2. 皮膚發黃

肝功能受損時，體內膽紅素積聚，可致皮膚發黃，尤其是眼白和皮膚表面可能呈現蠟黃色。

3. 蜘蛛痣

蜘蛛痣表現為皮膚表面出現紅色、紫色的小血管瘤，按壓時蜘蛛痣消失，鬆手後再次出現。若肝臟對雌激素的代謝能力受到影響，可使雌激素在血液中濃度升高，進而刺激皮膚毛細血管擴張形成蜘蛛痣。

4. 出血

肝臟是人體合成凝血因子的場所，直接關乎凝血功能。若突然有牙齦出血、皮膚出血點、消化道出血，可能是肝功能受損的表現，一定不要忽略。

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