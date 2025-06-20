夫妻經營小吃店「雙雙患乳癌」　醫生指非巧合　揭「夫妻癌」成因

撰文：中天新聞網
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大陸江蘇省一對長年經營餐飲店的夫妻，近日雙雙被確診為乳腺癌，消息曝光讓網友震驚。

陸媒稱，這對夫妻長期暴露油煙環境、且飲食偏高油、高脂，因此一同罹患「夫妻癌」。

大陸經營小吃店的夫妻檔，竟雙雙罹患乳腺癌。圖為炒菜示意照。（中天新聞網授權使用）

男性也可患乳癌　醫生揭「夫妻癌」成因（點圖放大閱讀）：

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《央視新聞》報導，起初是妻子在自我檢查時，發現右側乳房有腫塊，確診後，丈夫也接受檢查，竟同樣被診斷為惡性乳腺癌。報導表示，這對夫妻長期暴露於油煙環境，且飲食偏好高油、高脂。

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報導指出，所謂「夫妻癌」，是指夫妻共同罹患惡性腫瘤的現象，通常與生活環境、習慣密切相關，例如燙食、胃部幽門螺桿菌感染、高脂飲食等，均為常見高危因素，夫妻長期共享同一飲食、生活習慣，患癌風險自然提升。

至於許多人認為乳腺癌是女性專屬疾病，報導表示，其實男性也有乳腺組織，因此同樣有機會罹患乳癌。男性乳腺癌雖罕見，但發病年齡多集中在50至60歲之間，而男性若乳房突然變大或單側腫大、乳頭內陷、異常分泌液體、乳房皮膚出現凹陷或「橙皮樣」改變，應提高警覺，盡早就醫檢查。

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