32歲抗癌網紅樂觀在病床跳舞感動無數網民　短片爆紅後僅20日病逝

撰文：中天新聞網
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內地一名積極樂觀對抗癌症的抗癌網紅「易達」，近日傳出不幸離世，年僅32歲，其家屬已證實他病逝消息，引發大量網友悼念與不捨。

《紅星新聞》11日從易達的胞姊處獲悉，他已於近日病逝，留下妻子與2名年幼孩子。易達2023年5月確診肝癌，今年4月起開始透過社群平台記錄抗癌歷程，而他積極樂觀的態度，曾感動無數網友。

內地一名積極樂觀對抗癌症的抗癌網紅「易達」，近日傳出不幸離世，年僅32歲（微博@紅星新聞 影片截圖）
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其中最受關注的一支影片，是他上月19日在病床上隨音樂擺動身體、跳起「抗癌舞」的短片，影片中他雖然戴著氧氣管，但仍努力擺出笑容，這則影片在網路獲得超過62萬次點讚，被不斷轉傳。沒想到僅過20天，就傳出他病逝消息。

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易達的胞姊接受訪問時哽咽表示，

「謝謝大家這段時間對易達的關心與鼓勵，真的非常感動。」

她並呼籲，

「一定要好好愛自己，身體有什麼不舒服，就要重視。」

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易達的離世讓許多曾被他激勵的網友，感到震驚與失落，

「謝謝你帶來的勇氣與力量」
「願在天堂不再痛苦」

目前易達的家人正在處理後事，他所留下的2個孩子則由妻子照顧。

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