重慶遊客拒絕付費旅拍遭推銷員辱罵 官方致歉：全面查核嚴肅處理
撰文：林芷瑩
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重慶洪崖洞有遊客遭陌生女子強拉拍照，在明確拒絕後，對方仍惡語相向兼搶奪手機。
7月13日，官方通報稱，遊客遊玩時，旅拍推銷人員唐某拍其肩膀推銷，因言語態度問題引發口角糾紛，相關部門將依法依規、公平公正予以嚴肅處理。
《紅星新聞》報道，7月11日，遊客朱先生在社交平台反映稱，他與家人在洪崖洞遊玩時，其侄女因身穿古裝被一名紅衣女子強行拉拽要求拍照。朱先生明確拒絕後，紅衣女子不僅惡語相向，還阻攔其離開，並試圖搶奪正在拍攝影片的手機。雙方此後被民警帶至派出所調解。
7月12日，洪崖洞景區工作人員稱，景區積極配合文旅委、城管、公安等執法部門打擊這類「野銷售」。當地文旅、城管、公安等執法部門已經介入此事。
7月13日，渝中文旅通報稱，經查，7月10日晚上7時31分，遊客朱某波一行4人在洪崖洞遊玩時，旅拍推銷人員唐某（女）拍朱某波侄女肩膀推銷旅拍產品，繼而因言語態度問題引發口角糾紛。巡邏警員迅速到場處置並調處，遊客因另有行程安排先行離開。
目前，相關部門已通過調取查看現場閉路電視紀錄、執法記錄儀，詢問當事人等進一步全面調查核實情況，後續將依法依規、公平公正予以嚴肅處理。
渝中區文化旅遊委就事件致歉，並稱將堅決維護遊客合法權益，嚴厲打擊旅遊市場亂象，努力為廣大遊客營造安全、文明、和諧、有序的旅遊環境。
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