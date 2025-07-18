超強農民大叔為興趣「手工製5噸潛水艇」可下潛8米：還能倒着開！

近日，安徽馬鞍山市一艘「大黑魚」號潛水艇試航成功。



這艘潛水艇重達5噸多，下潛深度可達8米。更讓眾多網友驚歎的是，這艘潛水艇是由一位六旬農民大叔「手搓」的。

內地一位六旬農民大叔成功自製逾5噸重潛水艇，引起熱議。（微博影片截圖）

它到底是如何造出來的？一起來看（點圖放大瀏覽）：

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曾當過木工跑過船運 六旬農民大叔「手搓」潛水艇

這位農民大叔張勝武，是馬鞍山市含山縣運漕鎮張渡村的村民。他自幼痴迷發明創造，平時就愛搞點小發明，當過木工、焊工，也在外跑過船運。20多年前，張勝武回到家鄉建起一座砂土碼頭，每日守着碼頭，看貨船來來往往。

守碼頭這些年，眼裏看的、手裏摸的全是船，但心裏總覺得缺點啥。

2014年，張勝武在一檔電視節目裏，看到有人造出潛水艇，一下獲得了靈感。「常年在水邊轉，見過鐵船、木船，就是沒見過能鑽到水裏的船。我就想，別人能做的，我也能做到。」然而，這個想法馬上被妻子否決了，「費錢，有風險，做出來也沒什麼用」。家裏人的不支持沒能澆滅張勝武的潛水艇夢，他開始在腦子裏構思潛水艇的結構。「本身我就是做木工的，對結構這方面比較熟悉，我也在船上工作過，了解船的推進方式。想好需要多少材料，就知道用多少時間了。」張勝武說。

腦子裏構思好圖紙，張勝武花5000元（人民幣，下同）買了鋼板、電瓶和發動機等材料，開始了造艇工作。他把碼頭作為基地，抽空就造艇，經過大半年努力，第一艘潛艇建造完工。這艘潛艇長6米、高1.2米、重2噸，下水試航時，攥着操縱桿的張勝武手心全是汗：

像做夢一樣，既怕漏水，又盼着能再深點。

這艘潛艇讓張勝武取得了實用新型國家專利，美中不足的是，下潛後存在漏水問題。

這艘潛艇開啟了張勝武的發明之路，2016年，他又研發出水面艇，再次攬獲實用新型專利證書。「我感覺腦子裏就沒閒下來過，一直琢磨着樣式，想好了就鼓搗。像這艘艇，它的特點是在行進中浪花很小。」

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新潛艇重達5噸可下潛8米 他想造出「更大的潛水艇」

張勝武並未止步於此，他投入4萬多元，再次打造第二艘「升級版」潛艇。新潛艇長度增加到7米，高度提升至1.8米，駕駛艙內部可容納2人。張勝武介紹，為了增加穩定性，他在艇身底部澆築了約2噸混凝土，前後各設計了兩個壓載水艙。「兩個壓水艙，壓水下潛，排水上浮。混凝土是配重，它能保證潛艇的穩定。」為了提升整體密封性，張勝武把所有焊接點都焊牢，並將進出口做成圓形。「我都是買硅膠封好，再用玻璃膠粘上，這樣就密封起來了。」

新潛艇自重達5噸，排水量約7噸，下潛深度達8米，航速可達4海里/小時。張勝武對這艘新潛艇很滿意：

我這推進方式蠻適合潛水艇的，一個小電瓶帶一個電動馬達能把這麼大一個艇推在水裏面。而且下潛半小時一滴水不漏，還能倒着開。

十餘年造潛艇的經歷，帶給張勝武更多的是創造的快樂和成就感。看着潛艇慢慢「變大」，技術逐步成熟，張勝武總會憧憬一艘更大、功能更齊全的潛艇。「只有真的嘗試了，實現了，才能知道自己可以收穫什麼。」

談及未來，張勝武計劃造出更大的潛水艇，他也希望藉此增強孩子們的國防意識，讓創新的種子在更多人心中生根發芽。一腔熱愛，敢想敢幹，為張勝武點讚！

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