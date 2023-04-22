6個顛覆你認知的真相：杯墊原是用來放杯口上面　M&M's前身更意外

你有發現嗎？隨著時間推移，許多你身邊的東西，其實已經逐漸被賦予了新的用法。而在很久之前，它們曾有著你意想不到的用途。



就像一張設計師設想的情侶椅，一椅兩用，增加情侶之間的情調。但經過長期的單打獨鬥，在我們單身狗眼中，這不就是一把椅子然後多了一個餐盤麼？要知道，偏離設計師初衷的產品，可不只有情侶椅……

絲襪和高跟鞋最初是給男人穿？點圖看看6個顛覆你認知的設計界真相▼▼▼

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啤酒墊，以前是放在杯口上的

這個在酒吧飯館常見的小圓片是有自己的名字的：bierdeckel，源自德語，可以被稱為啤酒墊。人們現在經常看到服務員托著一托盤冰啤酒，然後把杯子放在這些啤酒墊上，防止杯壁的水痕流到桌子上。

而實際上啤酒墊的設計初衷是放在杯口上方，用來遮擋蚊蟲、保證啤酒口感的。19世紀的德國老鐵們外出喝酒，用的都是沒蓋子的罐子。因為常在戶外邊聊邊喝，所以酒館就會為顧客配備一塊毛氈片，讓他們不喝酒的時候蓋住杯口，防止落葉、蟲子、風中雜物弄髒啤酒。後來，毛氈片被改良成了硬紙片，啤酒蓋也變成了杯子底下的啤酒墊。

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高跟鞋，最初並非為了美

性感女神瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）曾說：「雖然我不知道世界上是誰發明了高跟鞋，但全世界的女人都要感謝他！」高跟鞋是時尚界永恆的寵兒，尤其在各大T台秀場，模特踩著花裏胡哨的恨天高，腳下呼呼生風。而關於高跟鞋的設計初衷一直爭論不斷，大致分為兩派：一派認為高跟鞋起源於15世紀的威尼斯。當時，歐洲的貴婦們以20厘米左右的軟木厚底鞋作為階級地位的象徵。軟木厚底鞋的鞋底越厚，鞋主人的地位就越高，後來慢慢衍化成了高跟鞋。

另一派認為高跟鞋是由騎士靴改良而來的。14世紀時，設計者發現將鞋的後跟部延長，可以讓騎士們更好的把雙腳固定在馬鐙上，更有利於士兵騎馬作戰。騎士靴就這麼流行了起來，後來款式簡單的騎士靴漸漸演變成了造型豐富的高跟鞋。男人穿跟鞋的風氣從法國逐漸蔓延開來，並且鞋跟變得越來越高、越來越細，逐漸演變成了「宮廷專屬」的鞋款。

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M&M's朱古力，靈感源於戰爭的糖果

這個超市裏總能見到的五顏六色巧克力豆，前身是西班牙內戰時期戰士們兜裏的糖豆。20世紀30年代正值西班牙內戰，當時士兵們會在兜裏揣些巧克力和糖果。而帶有彩色糖衣的巧克力豆，與普通的巧克力相比不易融化，更便於保存。在士兵群體中大受歡迎。戰爭結束後，瑪氏食品創辦人之子老福雷斯特·瑪氏（Forrest Mars Sr.）將這款士兵們非常喜愛的糖果申請專利，並投放到市場生產，就成了如今的M&M's朱古力。

盲文寫作，最初用於軍事戰爭

在殘酷的戰爭中，人類冒出了不少腦洞。19世紀初期，為了避免在夜間因為使用光源而暴露位置信息，查爾斯 · 巴比爾創造了「夜間字母表」。這是軍方的一個特殊系統，能夠讓人們在夜間通過觸覺進行編碼或閱讀信息。

但他可能想不到自己用於爭鬥的工具，會在未來給弱勢群體帶來便利。路易斯 · 布萊葉，是現代盲人書寫和閱讀系統的發明者，他受到了「夜間字母表」的啟發，將這份表格進行了進化，於是有了現代盲文的雛形，後來又歷經幾代修改，最終完善。

氣球玩具，最初是祭祀用品

這個在公園、廣場、旅遊景點常能看到的動物氣球玩具，總能哄得不少小孩喜笑顏開。其實在幾百年前的古代就有類似的氣球「玩法」了，只不過用途完全不一樣。氣球的出現，可以追溯到14-16世紀出現的阿茲特克墨西哥古文明。阿茲特克人將動物的腸、胃和膀胱等器官充氣製成氣球，扭成類似動物的樣式，用於供奉給擁有權力的神明。

在他們的傳說中，晝夜更替意味著太陽神在與黑暗不停戰鬥。為了確保光明的存在，必須使用血肉供養太陽神戰鬥，否則黑暗勝利，世界便會終結。於是，需要犧牲動物以確保世界繼續運作，並把動物的膀胱、腸子等製成氣球用作供奉。啊這...這以後很難直視這種氣球了。

絲襪，是為了遮擋男人的腿毛

如今被歸類為女性配飾的絲襪，也是在設計師最初規劃的道路上越走越遠。絲襪的設計初衷是為男人遮擋粗重的腿毛的，同時也是權力與地位的象徵。16世紀時的歐洲設計師認為，貴族的男士們露出腿毛是一件並不紳士的事情，於是設計了一種白色的高筒連褲襪，搭配配飾固定在腿部，避免雙腿直接裸露。這便是絲襪的最初形態。這種穿搭彰顯了男士們的腿部肌肉線條，在當時深受上層社會男士所以喜愛。

而現在，男士多半更喜歡看別人穿。從古至今，設計師在我們身上，大概都會感受到來自青春期孩子的叛逆，因為我們總是不按照他們設計時的想法老老實實使用東西。但這也是時代變化下的必然趨勢。面對不停自己開發新用法的大眾，設計者只能兩手一攤，表示「你們開心就好」。

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