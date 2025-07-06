後勤女兵軍考奪戰區陸軍第一名！多項體能滿分　還曾拿英語辯論獎

「分數出來啦！」近日，第77集團軍某旅上等兵唐千淳查到了自己的軍考分數，她以722.75分的好成績，位列西部戰區陸軍第一名。



知道成績後特別興奮，覺得這半年來的努力沒有白費。

唐千淳給戰友輸液（新華網）

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唐千淳從小就有一個從軍夢。她的堂哥曾在西藏當過5年兵，受其影響，唐千淳一心想去高原當兵。在大學的徵兵宣講會上，退役復學的學長的動情發言再次點燃了她從軍報國的夢想。

起初身邊很多朋友對她參軍的想法並不理解，有人勸她繼續學習深造，但想到那個縈繞心頭多年的迷彩夢，唐千淳還是義無反顧選擇報名參軍。

2023年9月，唐千淳來到了高原軍營，成為了衛勤女兵。入伍後，唐千淳在訓練中從不鬆懈，始終鉚著一股不服輸的勁兒往前衝，憑藉這份刻苦與拼搏，她漸漸成了連隊「龍虎榜」上的熟面孔。

心裡揣著紮根軍營、建功立業的信念，她給自己立下了新目標，全力考取心儀的軍校，在更廣闊的平台上實現自己的軍旅夢想。

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準備戰軍考的日子裡，唐千淳經常複習到深夜，筆芯用光了多少支、草稿紙寫滿了多少張、書頁翻得多舊……她自己也記不清了。這一切的付出，都只為圓那個「軍考」的夢。

除了埋頭苦讀，唐千淳的軍事訓練也沒落下，器材場、跑道、體能訓練室裡總是能看到她揮汗如雨、全力拼搏的模樣，汗水澆灌出了果實，在最終的軍考場上，她在基礎動作、仰臥卷腹、30×2蛇形跑等課目中拿下了多個滿分。

恭喜你，唐千淳。新的起點，繼續加油！

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