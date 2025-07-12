有片！陌生男突入餐廳神速偷可樂整樽端走 客人反應不及網民爆笑

迅雷不及掩耳整瓶就端走了！中國河南發生一起令人啼笑皆非的事件，一名客人獨自在餐廳用餐時，一名男子突然從餐廳門口走進來後，二話不說拿走桌上的可口可樂。



當時客人和店員壓根兒來不及意會過來，男子便揚長而去，整個過程被監視器錄下。

根據《美聯社》報導，事件發生在本月1日，地點位於河南一家餐廳。監視器畫面顯示，這名男性客人當時正在用餐，一名路人突然靠近，直接拿起他桌上的可樂，同時又對男客人說「這可樂不要了」，隨即走出店門，整個過程不到5秒。客人呆坐了一會才意會過來，自己的可樂在專注用餐的當下，當著自己的眼前被一名素未謀面的男子端走，先是瞪大了眼，接著和和兩名店員面面相覷，隨後意識到發生了什麼事，忍不住笑了出來。

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這段影片在網路上瘋傳，許多網友紛紛留言表示「太誇張了」、「這也太隨便了吧」，也有人開玩笑說「可能他太渴了吧」。

而這名被偷走可樂的客人，在事發後也只是淡定地再點了一瓶可樂，似乎沒有受到太大的影響。事後，餐廳員工表示，他們也覺得這件事很荒謬，但顧客本人並不在意，所以他們也沒有特別追究。

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