男子強姦大嫂未遂持刀報復　殺死見義勇為村民　一審判死刑再上訴

《中國新聞周刊》報道，從被害人方代理律師處獲悉，田姓男子強姦嫂子後殺人未遂、出獄後洩憤又刺死見義勇為者一案，將於7月22日上午二審開庭，由雲南省高級人民法院在華寧縣人民法院公開開庭審理。



被害人劉某某的兒子受訪表示，自己將參與二審旁聽，他強調父親是因見義勇為犧牲，希望得到公正判決，「不然我真的想不明白，見義勇為，到底應該為還是不為？」



被害人、田男嫂子趙某某稱「莫提了，提這個事就像拿刀來戳我，受不了」，二審她不想參與庭審旁聽，「不想看到田某明，希望他被判死刑」。



田姓男子強姦嫂子後殺人未遂、出獄後洩憤又刺死見義勇為者。

據判決書，1996年6月，雲南省玉溪市華寧縣，被告人田某明（時年20歲）潛入其大嫂趙某某家中，持刀威脅實施強姦，數日後又持刀故意殺害趙某某（未遂），田某明被判9年。

刑滿釋放後田某明心懷不滿，2002年11月再次持刀到趙某某家洩憤，並將同村見義勇為的村民劉某某用刀刺死，又追上趙某某連刺數刀後逃跑，經傷情鑒定趙某某達輕傷。

潛逃20年被捕 出獄洩憤殺人

潛逃20年後，田某明於2022年2月在出租房內被抓獲。2022年11月15日，該案一審宣判，田某明以故意殺人罪被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

法院認為，被告人田某明故意殺人，致一人死亡，一人輕傷，其行為構成故意殺人罪。經查，田某明持刀捅刺劉某某、趙某某系連續過程。田某明刑罰執行完畢後，在五年內再犯，系累犯，應當從重處罰。據悉，田某明不服一審判決，提起上訴。

二審開庭前，被害人趙某某的兒子告訴，他們一家從未出具過任何諒解材料，田某明傷害了他們兩個家庭，事發至今田某明家屬也沒聯繫過他們，母親無法接受這個結果，「每次聽到這事她都很壓抑，這個事情對她傷害很大」