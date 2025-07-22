航班凌晨廣州飛廣州　網民笑言遊機河　航司：正常試飛不對外售票

近日，內地「九元航空」一班「廣州飛廣州」的航班引起網民討論，有航旅App甚至列明「歷史無執飛計劃」，有人笑言是賞月航班，也有人認為有可能是新機師培訓，「遊機河？」、「比去香港的班機時間還長」、「我想知道這一個半小時是在飛什麽？」。



某航旅App截圖顯示，九元航空AQ1441航班計劃於7月19日凌晨3時05至4時35分，從廣州白雲機場飛往廣州白雲機場。另一款航旅App的執飛記錄上，還列明「可能是新開航線，歷史無執飛計劃」。

另一款航旅App的執飛記錄上，列明「可能是新開航線，歷史無執飛計劃」。（小紅書）

某航旅App截圖顯示，九元航空AQ1441航班計劃於7月19日凌晨3時05至4時35分，從廣州白雲機場飛往廣州白雲機場。（小紅書）

《現代快報》報道，該航班被標注為「賞月航班」，實際執飛時間為7月19日清晨5時37分至6時49分，該航班號在7月19日之前及7月20日之後均無飛行記錄計劃，7月19日已執飛的航班也無旅客登機口、登機方式等記錄。

九元航空客服人員稱，該航班為試飛航班，是工作人員進行的自行試飛。後期是否會在這個時段開線，要以後續工作計劃安排為準。

飛行實況圖顯示，AQ1441航班繞去湖南後返回廣州。（小紅書）

另據《廣州日報新花城》報道，九元航空工作人員回覆稱，此航班為正常的引擎更換後試飛，流程符合規定，航班不對外售票，沒有旅客。至於為何有網民會在航旅App上看到該航班相關信息，還在調查了解之中。

有內地民航業內人士表示，試飛航班並不罕見，不過近期有颱風，7月19日白雲機場天氣不佳，平台「賞月航班」的信息標注有些奇怪。

報道稱，7月18日晚，白雲機場因暴雨發生大面積延誤，7月19日凌晨4昤許才解除航班大面積延誤預警，因此前述航班試飛從原計劃凌晨近3時起飛，推遲到清晨5時許才起飛。一般航班試飛，會選擇其他航班少的時間段。

據介紹，「賞月航班」一般是指出發時間為傍晚6時至午夜12時的航班，其在飛行過程中正值月亮高掛的夜晚，乘客可在機上欣賞月色。