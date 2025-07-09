蝠桃瓶文創冰箱貼被指不尊重歷史　上海博物館：啟動內部討論程序

近日，一款以上海博物館館藏文物「清雍正粉彩蝠桃紋橄欖瓶」（簡稱「蝠桃瓶」）為原型設計的文創產品，在網上引發「不尊重歷史」的爭議。



《中新網》報道，7月7日，有網民發文稱，自己在上海博物館東館文創區購入一款「蝠桃瓶」冰箱貼，其「發光功能」與「瓶底開孔」設計，與蝠桃瓶流落海外期間被填埋狗糞沙泥、改裝為燈座的特殊歷史形成令人不適的呼應。

有網民稱，在上海博物館東館文創區購入的「蝠桃瓶」冰箱貼，其設計與蝠桃瓶流落海外期間被填埋狗糞沙泥、改裝為燈座的特殊歷史形成令人不適的呼應。（中新網）

「蝠桃瓶」冰箱貼以上海博物館館藏文物「清雍正粉彩蝠桃紋橄欖瓶」為原型設計。（小紅書）

上海博物館官網介紹，蝠桃瓶在流落美國期間，曾被奧格登·里德家族持有。關於此瓶進入該家族的途徑，目前有兩種說法：一是奧格登·里德祖父母在上世紀20年代以前從英國帶返美國；二是二戰期間宋美齡訪美時贈予奧格登·里德之母海倫女士。兩種說法均源自里德家族，暫無確切資料證實，至今成謎。

據奧格登回憶，在那個年代，美國家庭流行將花瓶底部鑽孔改裝成燈座。雖然蝠桃瓶底部未被鑽孔，但也曾一度淪為燈座，放置在客廳的茶几之上。為增強其穩定性，瓶內還加入了奧格登家後花園伴著狗糞的沙泥，長達40年。

「蝠桃瓶」冰箱貼的瓶底開孔，且有發光功能。（中新網）

「蝠桃瓶」冰箱貼有發光功能。（小紅書）

2002年，香港收藏家張永珍女士最終以4150萬港幣的天價競得此瓶，創下了當時清代瓷器拍賣的最高紀錄。2004年，張永珍將其捐贈給上海博物館。

不少網民認為蝠桃瓶冰箱貼是承載著「文物歸鄉」意義的文創產品，卻因設計細節被指是消費文物苦難史，質疑此款文創的設計者是否有做好文物的背景調查，「這不就相當於紀念林則徐，然後紀念品是鴉片？」、「這麽多瓶子，為什麽偏偏是蝠桃瓶的文創會發光？」

上海博物館館藏文物「清雍正粉彩蝠桃紋橄欖瓶」。（中新網）

上海博物館工作人員稱，此前已多次收到關於此款文創冰箱貼的公眾反饋，內部也在討論此事。至於該產品是由上海博物館自主開發抑或與其他主體合作，以及設計環節由誰把控時，工作人員則稱不清楚。

目前，上海博物館方面已關注到公眾對此款文創產品的質疑聲音，並啟動了內部討論程序。關於該產品的設計背景、責任歸屬以及最終處理方案，仍有待館方進一步的信息披露。