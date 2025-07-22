誤將100元的士費付成1010元　19歲男向司機索要無果後服農藥自殺

河南一名19歲男子，今年3月在上海搭的士時，誤將100元（人民幣，下同）車費支付成1010元，其後向司機索要無果，竟服農藥自殺。男子家屬將司機告上法庭，並要求返還多付車費，不過開庭時司機並未到場。



郭某誤將100元車費支付成1010元。（九派新聞）

郭某。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，19歲男子郭某是河南鶴壁人，今年3月29日，他在上海虹橋高鐵站搭的士，前往浦東新區寶佳苑小區附近，並與司機商量好車費為100元。郭某到達目的地後，掃描司機微信收款碼，惟誤將車費支付成1010元。

郭某落車後發現問題，於是通過微信支付記錄向司機留言，「你好我這邊付多了，能不能退回來。」不過，訊息始終未得到回覆。及至3月31日，郭某向警方報案，但警方只幫忙提供了司機的車牌信息。

郭某的哥哥介紹，4月3日下午7時許，弟弟消失且聯繫不上，最終於4月10日在蘇州穹窿山發現了其遺體，已有腐爛跡象，「有遊客主動報案說在山裏發現了一個屍體。」警方稱找到時，他身邊有一瓶農藥敵敵畏。

4月6日凌晨4時，郭某給同學發了兩條10秒語音訊息稱，「我喝了半瓶敵敵畏，過幾天再和家裏人說吧」。（九派新聞）

郭某的哥哥還說，弟弟曾於4月6日凌晨4時，給同學發了兩條10秒語音訊息，訊息中聲音很模糊，反復聽取後發現內容為，「我喝了半瓶敵敵畏，過幾天再和家裏人說吧。」

郭某的哥哥表示，弟弟是家中最小的孩子，9月將滿19歲，性格有些內向，「他原本準備去上海進廠打工，沒想到剛到就出了這個事。」事發後通過律師到了的士司機的聯繫方式，僅撥通過一次陳述了弟弟去世的事，但對方一直沒人講話，其後便再也無法撥通。

處理完郭某的後事後，家屬向法院起訴了的士司機，上海市浦東新區人民法院的傳票顯示，起訴原因是「運輸合同糾紛」，案件於7月16日下午2時在外高橋第二法庭開庭審理。惟司機並未到場，郭某的哥哥說，希望司機返還多支付的車費，「主要訴求就是想見到這個司機，然後讓他跟我們道歉。」

上海市浦東新區人民法院的傳票。（九派新聞）

郭某給司機留言但未有獲得回覆。（九派新聞）

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