重慶姐弟墮亡｜生母將直播帶貨：不是要同情，只想讓父母過好生活

2020年11月，重慶一對未滿3歲的姐弟，慘遭生父張波及其婚內出軌對象葉誠塵，共謀從15樓家中拋出墮地身亡。今年1月31日，張波、葉誠塵被法院執行死刑。墮亡姐弟生母陳美霖收到消息後大哭，哽咽稱「這下，弟弟妹妹（兒子女兒）總算可以安息了。」



在案發到審理長達三年多的時間，陳美霖多次接受採訪和透過社交媒體發聲，2月28日，她發布影片稱，接下來自己將開啟直播帶貨。陳美霖解釋直播帶貨的原因，是想讓自己父母過上更好的生活，強調自己並不是想利用大家的同情心。



陳美霖表示，「前期弟弟妹妹（墮亡姊弟）的事情，一直是父母幫我支撐，我不是什麼富二代家庭，我想靠自己的能力讓父母過上更好的生活，愉快度過退休時光］，她此前曾稱自己長期被網暴，包括但不限於對自己言談、穿戴的指摘，還稱她是「消費孩子，蹭孩子的流量」。

陳美霖表示，開啟直播帶貨是自己深思熟慮之後的選擇，對於網民質疑，她回應稱，［如果我想博取大家同情，可以選擇在案件沒有塵埃落定的時候去做，因為那時候關注關心這個案件的人很多，去沖流量。但我沒有這麼做，如果時間能倒回，我寧可不要這所謂的流量。」

陳美霖介紹稱，她從2023年就開始創業，但成績並不理想，所以想更努力賺錢。即便以後開始直播帶貨，也會嚴格把握品控。

今年一月份，陳美霖透露，自己在案發以後的3年多裏長期被網暴，包括但不限於對自己言談、穿戴的指摘，還稱她是「消費孩子，蹭孩子的流量」。而對她個人的抹黑、詆毀，在二審後兩名被告死刑覆核的大半年裏尤為加劇，她之所以忍下來，是不想給這些謠言推波助瀾。她又指，哪怕到現在，自己仍然被網暴，對此，她已經固定部分證據，將很快去派出所報案，並將起訴這些網暴者。

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重慶姊弟墮亡案時間線

案發於2020年11月2日，重慶南岸區某小區發生一宗墮樓事件，2歲的姐姐和1歲的弟弟從15樓家中墮地身亡。案發當日影片顯示，兩名幼童墮樓後，生父張波曾癱坐地上，邊哭邊拍打雙腿，表現極為「悲痛」。惟警方偵查後發現，墮樓事件是故意殺人案，父親張波及其女友葉誠塵正是疑犯。

2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院對案件進行一審宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。一審判決後，張波、葉誠塵提出上訴。

2023年4月6日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開開庭審理，認為張波、葉誠塵罔顧國法天理人情，嚴重挑戰法律和倫理底線、踐踏社會良知，其作案動機特別卑劣，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性極深，社會影響極壞，應依法從嚴懲處。同年5月11日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判。

2021年12月28日，張波、葉誠塵故意殺人案（重慶姐弟墜亡案）一審宣判：以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。

重慶姐弟墮亡案｜狠父小三被判死刑未執行 生母：盼春節前有結果

2023年5月11日上午，重慶市高級人民法院對張波、葉誠塵故意殺人上訴一案進行二審公開宣判。裁定駁回上訴，維持原判。對張波、葉誠塵的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。

2024年1月31日上午，重慶市第五中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對張波、葉誠塵執行了死刑。