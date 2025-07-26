系統未區分搞出烏龍　貴州多名高分考生被廈大馬來西亞分校誤錄取

近日，貴州多名高分考生因誤錄取至廈門大學馬來西亞分校，引發熱議。考生指稱，貴州省招生考試志願填報系統未明確區分「廈門大學」與「廈門大學馬來西亞分校」，導致誤錄事件。周六（26日），一名受影響考生陳莊（化名）透露，已有16人決定復讀，原因包括學費高昂及對分校認可度存疑。



陳莊高考總分630分，全省排名2354，志願填報時選擇廈門大學計算機科學與技術專業（專業代碼528）。他表示，填報系統的專業詳情未標注馬來西亞分校，7月22日收到貴州招生考試院短信，僅顯示「已投檔廈門大學」，次日通過網絡才發現自己被馬來西亞分校錄取。7月24日，陳莊與其他考生及家長向招生考試院反映問題，要求退檔，但未獲明確回應。當晚，他收到錄取通知，確認被馬來西亞分校錄取。

考生收到的錄取通知。（大河報）

根據廈門大學官網《2025年本科招生貴州考生報考指南》，馬來西亞分校在貴州計劃招生19人，計算機科學與技術專業學費約4.9萬元人民幣/年，全英文授課，辦學地點明確為馬來西亞雪邦。貴州招生考試院提供的2025年招生專業目錄也標注了分校信息，但陳莊坦言，因依賴招考平台信息，未細查目錄，承認自身疏忽，卻強調系統未明確標示分校是誤錄主因。

廈門大學馬來西亞分校校園風光。（廈大官網）

貴州招生考試院此前回應媒體，考生應查閱官方招生目錄，核對專業代碼，避免僅依賴系統篩選。該院強調，分校與本部專業代碼不同，目錄已清楚區分。廈門大學馬來西亞分校則表示，退檔需由貴州招生考試院發函處理，目前無權操作。

陳莊聯繫了十餘名同樣誤錄的考生，16人決定復讀，認為4.9萬元/年學費過高，或對分校性價比不滿。相較之下，2024年廈門大學本部在貴州錄取最低分平均為638.5分，計算機類專業最低642分，遠高於馬來西亞分校的錄取線（如會計學602分、物理學577分）。

陳莊表示：「我希望貴州招生考試院承認錯誤並道歉。」截至26日，內媒多次聯繫招生考試院未獲回應。