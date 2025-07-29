郭晶晶入選國際游泳名人堂補領獎盃　霍啟剛現場見證兼發文祝賀

2025年世界游泳錦標賽於7月11日至8月3日在新加坡舉行，奧運冠軍郭晶晶時隔9年補領入選名人堂的獎項。



7月28日，郭晶晶丈夫、香港體育協會暨奧委會副會長霍啟剛在微博發文稱，他周末專程飛到新加坡，除了觀賞世界游泳錦標賽賽事，也為了現場見證郭晶晶以及好朋友陳若琳入選國際游泳名人堂。

郭晶晶2016年入選國際游泳名人堂。霍啟剛到現場見證郭晶晶領獎。（微博＠霍啟剛）

郭晶晶2016年入選國際游泳名人堂。（微博＠霍啟剛）

郭晶晶補領入選名人堂的獎項。（微博＠霍啟剛）

他提到，郭晶晶早於2016年已入選國際游泳名人堂，但當年因行程原因未能到場領獎，今年名人堂特意補頒獎項，「晶晶2009年退役至今，一直心繫跳水運動，以不同角色參與這項事業，現在她也是世界泳聯跳水技術委員會委員，所以有時會以裁判身份參加賽事，貢獻自己的一份力量；未來也會繼續貢獻國家、貢獻國際泳壇」。

郭晶晶1981年10月出生於河北省保定市，中國國家跳水隊前運動員，奧運會冠軍，國際泳聯裁判，在其23年運動生涯中共獲得77枚金牌、14枚銀牌和4枚銅牌。

中國國家跳水隊前運動員田亮作為頒獎嘉賓為陳若琳授獎。（微博＠田亮）

今年2月，國際游泳名人堂公布2025年新入選人員名單，中國國家跳水隊前運動員陳若琳入選，是今年唯一入選的跳水選手。陳若琳是第21位入選國際游泳名人堂的中國人，第15位入選的中國跳水運動員，此前郭晶晶、李婷、吳敏霞分別於2016年、2019年、2023年入選。

陳若琳1992年12月生於江蘇南通市，中國前女子跳水運動員，曾獲2008年北京奧運會女子單人、雙人10米台冠軍，2012年倫敦奧運會女子單人、雙人10米台冠軍，2016年里約奧運會女子雙人10米台冠軍。2016年，陳若琳宣布因傷退役，目前是中國國家跳水隊教練，主管兩屆奧運會冠軍全紅嬋。