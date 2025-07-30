廣州6歲童咳血入院　竟從支氣管內取出半年前誤食的糖果包裝袋

6歲的樂樂（化名）最近吃豬手時突然嗆咳，幾日後咳嗽更逐漸加重甚至咳血，家長帶他到醫院檢查，竟發現支氣管內有異物，經手術取出一個已在支氣管潛伏半年的糖果包裝。



《廣州日報》報道，樂樂的父母憶述，樂樂吃豬手突然嗆咳，雖然咳到滿臉通紅，但沒有咳出異物，在之後的幾天內，他的咳嗽不僅沒有改善，還逐漸加重，甚至咳出血痰，經常感覺「喘不上氣」。

箭頭為右主支氣管高密度影。（廣州日報）

父母帶樂樂到醫院就醫，CT檢查結果顯示，樂樂右主支氣管有可疑陰影，右側肺還有個肺大泡，經評估病情複雜，於是將其轉至廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心急診科。

該院呼吸科總住院醫生、楊迪元副主任醫生認為，CT上顯示的陰影位置特殊，一般呼吸道異物不會停留在此。在追問病史後才得知，原來半年前樂樂吃糖果時曾因誤食糖果包裝袋而嗆咳，當時劇烈咳嗽、呼吸困難，但後來「緩過來了」，因此沒有就醫。

支氣管鏡檢查顯示右上葉支氣管肉芽增生，完全堵塞開口。（廣州日報）

支氣管鏡檢查顯示右中間段支氣管異物堵塞，鏡下看似尖銳，表面大量黃綠色分泌物附著。（廣州日報）

呼吸科決定用可彎曲電子支氣管鏡深入氣道取出異物。據介紹，可彎曲支氣管鏡鏡身最細處只有2毫米，可輕鬆進入幼童的細小氣道，配套鉗、冷凍探頭等，能安全取出氣道內的異物，還能灌洗治療嚴重肺炎、取活檢明確病因、擴張狹窄氣道、處理腫物等。

透過支氣管鏡，醫生發現樂樂右主支氣管管腔內充滿膿性分泌物，且增生的肉芽組織堵塞了右上葉支氣管開口。在更深處，一個看似尖銳異物堵住右中間支氣管管腔。醫生小心清理分泌物，最終用異物鉗成功鉗取出長近3.5厘米的糖果包裝紙。異物取出後，樂樂瞬間呼吸順暢，未再咳血，後續只需針對肺部感染接受治療。

醫生利用可彎曲電子支氣管鏡為樂樂取出支氣管異物。（廣州日報）

醫生從樂樂的支氣管內取出糖果包裝紙。（廣州日報）

廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心呼吸科專家提醒，無論兒童在何時發生嗆咳，無論當時情況如何，都必須就醫排查異物，並明確告訴醫生嗆咳病史。兒童嗆咳後，家長不要因為一時的「沒事」而產生僥幸心理。氣道中殘留的異物會被肉芽包裹，猶如一顆定時炸彈，隨時可能導致嚴重後果，如反復肺炎、咳嗽、咳血，肺不張、肺氣腫，長期喘息，甚至窒息風險。