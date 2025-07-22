杭州3歲童18樓墮下奇蹟生還　家長推測此舉救一命

7月15日，浙江杭州一名3歲男童從18樓的家中墮下，奇蹟生還。家長推測，兒子墮樓時碰撞了樓下窗戶令方向偏移，經過樹木緩衝再落地，「如果是垂直落地的話，那這個人至少99.9%都不在了」。



《新京報》報道，事發於7月15日下午3時半左右。家長朱先生稱，家中洗手間的窗戶沒有安裝限位器及防盜網，由於坐廁與窗戶距離很近，「（兒子）他就整個人爬上去，然後掉下來」。男童墮樓後，由物業工作人員幫忙報警送院。

男童從18樓家中洗手間的窗戶處墮下。（影片截圖）

男童從18樓家中洗手間的窗戶處墮下。（影片截圖）

男童墮樓後被人發現，由物業工作人員幫忙報警送院。（影片截圖）

朱先生稱，自己當日到醫院時，「我打死都不相信他是從18樓掉下去」，直至他讓屋苑物業管理處翻查閉路電視紀錄一個多小時才查出。他表示，兒子左手骨折、脊柱拉傷、多個內臟破損、身上有多處劃傷，但好在頭部沒有受傷。

他續稱，由事發至今，兒子意識一直清醒，只是受到驚嚇，目前正逐漸恢復，「醫生說小孩子現在病房裏很喜歡講話，他能感受到（兒子）慢慢從驚嚇的氛圍裏走出來了」。

男童墮樓後左手骨折、多個內臟破損，幸頭部沒有受傷。（影片截圖）

家長稱，家中洗手間的窗戶沒有安裝限位器及防盜網。（影片截圖）

家長推測，兒子墮樓時碰撞了樓下窗戶令方向偏移，經過樹木緩衝再落地。（影片截圖）

朱先生稱，閉路電視紀錄顯示，兒子墮樓過程只有2秒，他推測兒子墮樓時與樓下窗戶發生碰撞，方向偏移先墮到樹上後再落地，「掉下來之後掛在樹上，有了這個緩衝之後就臉朝下，就趴到那個灌木叢裏去了。如果是垂直落地的話，那這個人至少99.9%都不在了」。