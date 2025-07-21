花半個月寫暑期作業「字跡全消失」！兒子崩潰　原來是用了這種筆

暑期作業可說是學生時期的惡夢。



大陸江蘇一名男童辛苦寫了半個月的作業，卻因近期天氣太熱，字跡全部消失，讓他當場崩潰大哭，背後原因竟是1類筆「釀禍」，男童家長透露，後續聽從網友的建議，才救回了部分字跡。

江蘇一名男童辛苦寫了半個月的暑期作業，卻因天氣太熱字跡全部消失，讓他當場崩潰大哭，問題竟出自學校推薦使用的「擦擦筆」。（微博影片截圖）

媽媽聽內行網友教用一招成功讓字跡重現（點圖了解更多）：

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綜合陸媒報導，該名男童用了可擦原子筆，也就是俗稱的「擦擦筆」，來寫暑期作業，辛苦了大半個月後，卻因近期高溫炎熱，字跡竟全部消失了，男童一看當場崩潰大哭。

據男童家長透露，因學校提倡孩子可用擦擦筆寫作業，以利寫錯後修改，沒料到在高溫底下作業上的字會消失。

後續，影片在網路上引發討論，不少網友也紛紛提出「急救」方案，該名家長也聽從建議，將作業本放入雪櫃冷凍，第二天拿出後作業上消失的字跡又出現了，只是變得不太清楚。

不過也有人留言笑道：

「上交時還得給作業本弄一個保溫袋」

「完了，我兒子的暑假日記都是用這個筆寫的」

「幸虧不是開學前一天發現的，不然就真的天塌了」

「惡夢都不敢這麼做」

「開學了把雪櫃箱推到學校讓老師看」



事實上，根據陸媒《封面新聞》報導，若將擦擦筆書寫過的紙放在曝曬的汽車內，或暖氣機旁邊，達到攝氏60至70度的溫度時，字跡極有可能會變淺，甚至是消失。

日本製筆大廠百樂也曾解說過擦擦筆的原理，因其採用特殊墨水，運用筆尾的橡皮擦拭，產生摩擦熱，只要溫度達到攝氏60度，字跡就會隱形，若溫度回到-10度時，擦去的字跡會開始回復，但也因紙張的特性不同，也會有無法回復的可能性。

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