孕婦遭電詐犯表姐夫誘騙　赴港轉飛曼谷後失聯　求救｢搶手機了｣

據《極目新聞》報道，近日，陜西漢中的秦先生稱，他懷孕三個月的妻子和表哥被有「電詐」前科的表姐夫鄭某輝以「辦理經商證明可獲高額報酬」為由誘騙至泰國曼谷，前往清邁途中又被當地司機帶至山中，在泰緬邊境失聯。



秦先生稱，失聯前妻子發來最後一條消息稱「搶手機了」，他已報警。他表姐證實，鄭某輝曾因涉「電詐」案被判刑，出獄才幾個月。



秦先生的戶籍地在漢中市南鄭區大河坎鎮，他妻子李紅霞今年27歲，戶籍地在城固縣二里鎮，已懷孕三個月。李紅霞的表哥李家洪戶籍在重慶，表姐夫鄭某輝住在福建。十幾天前，鄭某輝聯繫李紅霞、李家洪，讓他們經深圳去香港幫忙辦理經商證明，承諾可以拿到高額報酬。

秦先生擔心妻子被騙，但李紅霞認為「表姐夫很靠譜，不會騙她」，最終於7月19日從漢中出發，經西安飛往深圳與李家洪會合。

李紅霞和表哥李家洪遭表姐夫鄭某輝騙至緬甸。

據秦先生描述，7月19日，其孕妻李紅霞原計劃赴港辦理手續，但因台風天氣，20日在深圳停留一天，與李家洪會面。21日白天，二人到達香港，並未辦理經商證明。21日晚，二人在香港乘飛機，22日淩晨到達泰國曼谷，入住酒店。22日白天，二人在曼谷也沒有辦理經商證明。22日晚，鄭某輝提出，已安排兩名司機開車帶二人前往泰國清邁，辦理經商證明。

22日，得知妻子已在泰國，且行程突然改變，秦先生很著急，他要求妻子立即返程，但李紅霞與李家洪商議後仍決定前往，並稱「表姐夫不會騙人，若情況不對就回家」。

李紅霞於７月２１日晚從香港飛往曼谷。

秦先生只能叮囑對方邊走邊給他發定位、圖片，保持溝通。他告訴妻子，如果車輛偏離導航，駛入山中小路，他們就別去了。23日淩晨，妻子發來的定位顯示車輛偏離導航路線駛入山區。司機稱需天亮換車，李紅霞當時表示「害怕，感覺不安全」，但因天色已晚未敢下車。23日上午，秦先生收到妻子幾張自拍照後，二人手機徹底關機失聯。

23日下午，秦先生打電話質問表姐夫，如果聯繫不上妻子就報警，「表姐夫說安全有保障，他不會騙自己弟弟妹妹。」秦先生很快聯繫上了妻子。隨後，李紅霞和李家洪換乘敞篷車、摩托車，疑似要繞過檢查站。23日晚，他與妻子打了4分鐘左右的電話，「我媳婦說她全身濕透，不舒服，怕摔倒，等到了城里再聯繫。」

李紅霞告訴丈夫自己手機被搶，失聯地點在泰緬邊境。

李紅霞告訴丈夫自己手機被搶，失聯地點在泰緬邊境。

當晚11時55分，李紅霞最後一次發來定位，顯示位於泰緬邊境的樸帕縣附近，並留下訊息「搶手機了」。秦先生隨即聯繫鄭某輝，對方辯稱「山區無信號」，要求次日再嘗試聯繫。但截至24日，二人仍杳無音信。

介紹人因涉「電詐」案獲刑 出獄才幾個月

二人失聯後，秦先生意識到這是一個騙局，不再相信表姐夫。24日，他在漢中報警。25日，他聯繫中國駐泰國清邁總領事館，並無收穫。

秦先生報警後從親屬處獲悉，鄭某輝曾有電詐犯罪前科，數月前才出獄。7月26日，李紅霞父親與李家洪家屬趕赴福建尋找鄭某輝，對方僅表示會與「上線」溝通。29日，李家洪弟弟在福建三明見到鄭某輝及其一名女性「上線」，但對方拒絕透露身份，稱只願意配合警方調查。

鄭某輝的妻子陳女士則表示，數日前她丈夫與上述女子聊過後，就介紹了李紅霞、李家洪去辦理經商證明。她不知具體是幹什麼，傭金是多少。她暫時不知二人在泰緬邊境的具體位置，找人就像大海撈針，「兩邊都是我的親人，我現在不知怎麼處理，怎麼交代，希望盡快找到他們倆。」

一名知情人表示，重慶媒體在2020年10月23日發布的一篇關於南岸區警方開展「斷卡」行動的文章中，一名男子因涉電信詐騙「兩卡」犯罪被控制。陳女士確認，這篇文章圖片上的男子就是鄭某輝。她稱，鄭某輝曾因涉「電詐」案被判刑，服刑多年，出獄才幾個月。

目前，漢中市南鄭區大河坎鎮派出所已接到報警，正逐級上報處理。中國駐清邁總領館表示已關注此事，但建議家屬赴泰報警。秦先生稱，正考慮是否親自前往泰國尋人。