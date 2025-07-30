北京律師稱檢查10年未查出患癌　體檢龍頭公司稱無責已起訴當事人

綜合內媒報道，北京一名女律師稱自己在內地體檢龍頭公司「愛康國賓」檢查了10年未查出患癌風險，結果2024年在國外被確診癌症晚期，質疑愛康國賓體檢涉嫌「誤檢、漏檢」。



涉事機構事後發佈聲明稱，確認愛康對張女士的腎臟檢查不存在瑕疵，報告結論與腎臟超聲檢查實際情況一致，不存在對於腎臟檢查漏診或誤診情況，進一步確認愛康無責。7月30日，愛康國賓宣布已起訴當事人，法院已正式立案受理。



2022年體檢報告。（九派新聞）

體檢10年未提醒患癌風險 國外被確診腎癌晚期

據此前報道，北京律師張曉玲表示，從2013年至2023年，她連續10年在愛康國賓體檢設於北京的分院進行體檢。

2022年之前的體檢，她的雙腎的體檢結果一直都是「未見明顯異常」。且10年來的體檢報告中，她的「癌胚抗原定量」檢測結果一直都在正常範圍內，亦從來沒有被告知有「患癌風險」，對於她的腎臟和脊柱也沒有發出「患癌預警」。

雖然2023年的體檢報告已經提示右腎有「鈣化灶」，但是愛康國賓體檢並未告知她有患癌風險。而不久前，她拿着2023年的體檢報告再次找到涉事機構的醫生進行解讀，醫生表示「鈣化是沒有問題的」，讓她不用擔心。

張曉玲2023年在愛康國賓的體檢報告。（瀟湘晨報）

2024年，張曉玲換了一家體檢機構，結果在腹部彩色超聲檢查時被發現「右腎囊腫」，並被建議到醫院進一步檢查。2024年10月，張曉玲在北京大學國際醫院被懷疑「右腎透明細胞癌」，進行右腎摘除手術後，病理顯示為「透明細胞型腎細胞癌」。由於手術後仍感覺身體不適，張曉玲在2025年2月又到國外的醫院進行了檢查，結果被確診為「腎癌骨轉移」，而且骨轉移已經達到了晚期程度。

北京大學檢查報告單顯示符合透明細胞型腎細胞癌。（封面新聞）

機構回應

愛康集團曾發過相關聲明回應事件，表示確認愛康對張女士的腎臟檢查不存在瑕疵，報告結論與腎臟超聲檢查實際情況一致，不存在對於腎臟檢查漏診或誤診情況，進一步確認愛康無責。愛康願意接受第三方權威機構的鑑定，並為此承擔一切責任和法律後果。

國外醫院診斷書翻譯版。（九派新聞）

內媒《澎湃新聞》報道，7月30日，愛康集團資深副總裁周曉江宣布，已向法院提起訴訟，法院已正式立案受理。愛康集團創始人、董事長兼CEO張黎剛表示，張女士把個人沒有及時跟進複查的責任，轉變為對愛康系統性的詆毀和攻擊，這傷害的不僅僅是愛康，更是對中國整個體檢行業賴以生存的信任根基的嚴重傷害。

張黎剛。（影片截圖）

張黎剛還提到，體檢還不能預測所有的癌症，也無法取代專科醫生來看病，體檢的意義在於通過科學的檢查項目，幫助其發現身體可能的警報信號，然後給出進一步診斷的建議，及時去找專科醫生做更為深入的檢查。

張曉玲回應起訴

張曉玲則回應事件稱歡迎起訴，期待起訴。張曉玲表示將徵集20名關於體檢行業漏診、誤診行為的維權律師團隊，並向全國徵集1萬名愛康國賓體檢受害人的典型案例，正式發起公益訴訟，推動中國體檢醫療行業的立法完善。