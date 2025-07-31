青島咖啡店「海景」實為海報　網民質疑虛假宣傳　店主回應兼報警

不少人都會在社交平台上分享美食照或美景，但有青島的網民稱，近日在小紅書上見到當地某「海景咖啡店」的圖片，她到現場時卻發現該圖片僅是店內牆上的海報，並非實景。

有網民質疑是虛假宣傳，但咖啡店老闆稱，該圖片是消費者自行在網上發布，並非店舖炒作，事後咖啡店遭到不明人士網暴，已嚴重影響生意，決定報警維權。



《上游新聞》報道，7月29日，網民「平平」（化名）發文稱，自己無意在小紅書上刷到一則檸檬主題海景咖啡廳的推薦帖文，《不是意大利，是青島新開的超棒咖啡店》的文案配了5、6張圖片，其中一張圖片，是一棵掛滿檸檬的樹下擺放了3張木椅，面朝大海，頗為愜意怡人。

有網民分享青島某「海景咖啡店」。（小紅書）

然而，當平平親身去到咖啡店後，卻未料到圖片只供參考，「想過風景有差距，但沒想到居然是一張畫」。她認為，推薦帖隻字未提圖片是畫作，非常具有誤導性。

有網民表示，發現多個帳號使用相似文案和同一張掛畫圖，疑似咖啡店老闆自導自演的「槍手」。當晚，不少人激烈討論店家「拿畫騙客」，該推薦帖的發布者當晚刪帖並隱藏主頁。

有網民到店後發現，所謂的「海景」僅是咖啡店內牆上的海報，並非實景。（小紅書）

7月30日，咖啡店老闆豆豆表示，該店剛開業兩周，推薦帖只是其中一位消費者自主發布，並非店家行為，「最開始帖子只有10個讚，我們既未花錢推廣，更無權干涉顧客發帖的圖片和內容」。豆豆解釋，該掛畫是她網購的一張銷量不錯的風景掛畫，只作裝飾，從未授意過任何人發布。

豆豆稱，曾有消費者反映過被畫誤導到店的問題，當時她們當場道歉，還額外贈送飲料作為補償。她強調，咖啡店的官方賬號曾發布未經濾鏡處理的店舖場景圖。咖啡店才開業兩周就遭到網暴，她已決定報警處理。

有內地律師指出，若是消費者自主發布，且店家未參與推廣，也未在官方宣傳中使用該虛假圖片，則咖啡店不構成虛假宣傳。如果商家不構成虛假宣傳，他人惡意網暴店家，網暴行為違反治安管理規定，根據《治安管理處罰法》，也可能面臨拘留、罰款等處罰。網暴者還需承擔民事侵權責任，如賠償咖啡店因經營受損造成的經濟損失等。