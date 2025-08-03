惠州網紅景點｢愛心潭｣5人下水被沖走遇難　事發地屬未開發區域

綜合內媒報道，8月1日，惠州市惠東縣白盆珠網紅景區愛心潭，有6人下水遊玩時被水沖走，1人被困島上。當地通報指，截止至8月3日14時15分左右，失聯5人全部找到，均已無生命體徵。



涉事景區。（微信公眾號）

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網傳的情況通報顯示，8月1日14時許，外地有6人駕車到惠東縣白盆珠愛心潭下水遊玩。20時許，6人被水沖走，其中1人被困愛心潭一小島，其餘5人失聯。

涉事景區。（微信公眾號）

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據報道，事發地點愛心潭位於惠東縣白盆珠鎮白馬村白馬河畔，是當地的網紅景點，也叫「連心谷」。

涉事景區。（微信公眾號）

涉事景區。（極目新聞）

白盆珠鎮職員表示，事發當天下午當地曾發生降雨。8月3日，廣東惠東縣應急管理局發佈情況通報稱，由於事發區域地形複雜、水流湍急，屬於未開發開放、不具備安全條件的區域，加上夜間能見度低、河流暗流較多，且連日來持續強降雨，搜救難度大。至8月3日14時15分左右，失聯5人全部找到，均已無生命體徵。目前，各項善後處置工作正在有序展開。

應急管理局提醒，不要前往未開發開放、不具備安全條件的河床、網紅點、泄洪區等危險區域遊玩、徒步或露營。