理想i8對撞測試惹議　國產8噸大貨車四輪彈起駕駛室幾乎分離│有片

在7月29日，理想汽車發布了首款純電SUV理想i8，並在當天的發布會上播放了該車型與國產東風柳汽旗下的「乘龍」大貨車撞擊測試影片，引爆巨大爭議。



理想汽車發布首款純電SUV理想i8，在當天的發布會上播放了該車型與國產東風柳汽旗下的「乘龍」大貨車撞擊測試影片。（影片截圖）

理想汽車發布首款純電SUV理想i8，在當天的發布會上播放了該車型與國產東風柳汽旗下的「乘龍」大貨車撞擊測試影片。（影片截圖）

理想汽車發布首款純電SUV理想i8，在當天的發布會上播放了該車型與國產東風柳汽旗下的「乘龍」大貨車撞擊測試影片。（影片截圖）

測試影片引爆巨大爭議。（影片截圖）

測試影片引爆巨大爭議。（影片截圖）

測試影片引爆巨大爭議。（影片截圖）

綜合內媒報道，該撞擊測試影片顯示，理想i8各項指標表現優異，正面對撞（100公里/小時）、側面碰撞大貨車測試後，A柱、B柱、C柱、門樑均無變形，9個氣囊全部打開，電池包無漏液、無起火，車門自動解鎖、門把手自動彈開。

然而，在理想i8與大貨車正面對撞時，大貨車四個車輪彈起，駕駛室和後貨箱明顯分離，駕駛室幾乎倒在理想i8前車窗上。

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東風柳汽：對廣大車主造成誤導

乘龍的母公司東風柳汽稱，該影片已構成嚴重侵權，並超過正常商業競爭範疇，嚴重誤導和損害公眾知情權，對品牌及商業名譽帶來了巨大負面影響，涉嫌違反《反不正當競爭法》等法律。

東風柳汽又指，「某汽車品牌」通過自定義碰撞條件，特定設計非常規測試場景，發布與公眾認知的正常碰撞結果偏差較大的碰撞影片，容易對廣大車主造成誤導，形成安全隱患。

乘龍也在其公眾號稱，「經我公司技術核查及專業評估，該視頻相關測試場景及設備與實際交通情況存在極大差異，我們倡導大家從科學角度理性看待」。

乘龍發布海報還擊。（乘龍）

測試方：不涉及其他品牌車輛安全性能評價

在8月3日，對撞試驗的測試方中國汽車工程研究院股份有限公司發布聲明函稱，該測試項目僅驗證理想i8車輛安全性，非標準車對車碰撞試驗，不涉及其他品牌車輛的安全性能評價。

理想汽車：實屬無心之舉

理想汽車也發聲明稱，本次測試目的只是為了驗證和提升理想i8的被動安全性能，並非針對其他任何品牌進行產品質量評價，測試結果也不應被解讀為對其他品牌產品質量的論斷。

理想汽車稱，測試所用東風柳汽乘龍品牌二手貨車僅作為移動式壁障物。對於測試過程導致東風柳汽乘龍品牌被意外捲入輿情爭議，我們實屬無心之舉。