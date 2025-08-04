趙露思違約金傳高達4億！平靜開直播食麵：實在不行開個麵館也行

中國藝人趙露思在8月2日於社交平台發文正式與經紀公司撕破臉，直言「我不幹了」引發譁然。8月3日她開直播表示，「實在不行，開個小麵館也行」，呼籲粉絲要享受當下；根據內媒報道，業界評估若趙露思解約，違約金可達4億人民幣，高額違約金也引發熱議。



趙露思於8月2日無預警發文與經紀公司銀河酷娛撕破臉，指控公司未經協商擅自動用工作室資金、架空工作室運營權、威脅封殺等行為，導致她長時間沒有工作；期間她曾向經紀公司談主動解約，但遭公司冷處理，逃避解約問題。

8月3日她兩度開直播向粉絲聲明，坦言這些年過得很壓抑「只是覺得憋了太久的氣和火了，現在就是不想忍了」，說明此前發文目的；她也說到，人生三萬天她已經過了一萬天了，在娛樂圈這麼久也有點積蓄，讓粉絲不要擔心她，並表示「實在不行，我就想，開個小麵館也行」，引發網友討論。過去曾在台灣求學期間賣餛飩的過往也被扒出。

趙露思吃着麵做直播，跟粉絲吐心聲：（按圖了解）

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根據趙露思貼文，她目前還有四年的合約，若要解約勢必要賠付違約金；內媒報道業界人士透露，若趙露思成功與經紀公司解約，違約金預估可達到4億人民幣，鉅額賠償讓人震驚。

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