四川女外賣員「涉水過橋」被沖走　經2日搜尋終發現遺體留2歲幼子

四川省宜賓市23日傳出一宗意外，一名24歲女外賣員，在送餐途中騎電動單車經過一條河流時，不慎落水失聯，經過2天搜尋，救援人員今在距事發地點約50公尺處，發現她的遺體，而她身後留下年僅2歲的幼子，令人鼻酸。



《極目新聞》報導，一名目擊者透露，事發時河水已漫過橋面，但女子仍嘗試騎車過橋，「水已經蓋過橋面，看起來很危險，她還是過去了，結果車子滑進水裡。」

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救援人員表示，接獲通報後，當地10餘名隊員立即趕到現場搜尋，「我們當晚就找到了她的電動車，卡在事發點下游約10公尺的河底，但人一直沒找到。」救難人員透露，直到今天上午，隊員們才在距事發點約50公尺處，發現女子遺體，隨後將其打撈上岸。

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女子的妹妹悲痛表示，姊姊上個月才開始從事外賣工作，家中還有一名2歲的孩子，「她只是出去工作，沒想到會出這樣的事，我們全家都崩潰了。」目前，當地相關部門已介入調查，並提醒民眾注意近期降雨引發水位上漲，並留意出行安全。

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