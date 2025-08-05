平治車逆行逼停電單車　路邊是百米深懸崖　警方：雙方司機拒調解

甘肅白銀的王先生近日騎電單車在山路上行駛時，遭一輛逆行的白色平治（Mercedes-Benz；奔馳）車逼停。

王先生稱，當時他位於道路外側，旁邊是百米深的懸崖，道路寬度僅能允許約兩輛車通行，他因電單車太重差點摔倒，便反推一下碰到平治車，「想不到，她下車後竟猛踹我的摩托車尾箱，還從路旁撿起石塊」。



《華商報大風新聞》報道，王先生是甘肅白銀人，作為一名摩旅愛好者，他經常騎電單車旅遊。8月1日，他計劃前往甘南藏族自治州的紮尕那景區遊玩，便於當天騎電單車出發到合作市，次日再沿著G248「江叠公路」行駛，前往紮尕那。

該線路是自卓尼縣紮古錄鎮至叠部縣紮尕那，全程約106公里，大段路為非鋪裝砂石路面，以高海拔盤山路為主。

王先生稱，在距離紮尕那景區約40公里的位置，有一處幾乎「U型」的大彎道，他在此處險些出事，「這裏的道路狹窄，寬度僅能允許約兩輛車通行。當時，周圍的車都在排隊，一輛魯H牌照的白色奔馳車在急彎處逆行超車，向我迎面駛來」。

王先生稱，他在G248「江叠公路」行駛時遭逆行的平治車逼停。（華商報大風新聞）

他憶述，當時自己位於道路外側，旁邊是百米深的懸崖，他緊貼路邊的欄桿剎停，平治車卻不等同向車輛駛離後再走，而是擠貼其電單車。由於怕刮到平治車，王先生連人帶車向欄桿方向傾斜，結果因電單車太重差點摔倒，他便反推一下，碰到平治車，「我的摩托車有300公斤重。為穩重心不小心碰到她的奔馳，結果她下車徑直踹了我的摩托車後備箱」。

網傳影片顯示，平治車經過電單車後停靠路邊，畫面外傳來一聲碰撞聲，隨後王先生稱「你幹嘛啊你？」，平治車女司機下車後怒踢電單車，然後從路旁撿起石頭，大聲質問「你打我車幹嘛？你先打的我車，我蹭到你車了嗎？」

平治車女司機下車後怒踢電單車。（影片截圖）

王先生的電單車尾箱處有明顯腳印。（華商報大風新聞）

當時，平治女司機堅稱是王先生先砸其車。王先生則認為，女司機逆向超車差點將他推倒。雙方情緒激動，女方情急之下更開口辱罵王先生。一名與女司機同行的男子一直在現場勸架，多次向王先生致歉，然後坐上司機位，帶女司機離開現場。

王先生稱，當時想報警處理，但因為沒有信號就沒有報案，「因為家裏有事，我就又很快踏上了歸程。大約行駛100公里左右，我發現一個摩托車尾箱丟了，應該是她猛踹導致尾箱鎖損壞了」。

王先生表示，尾箱內裝有他所有的個人證件，發現尾箱丟失後，他曾沿路找了十多公里但未能尋回，「這套尾箱我使用3、4個月，當初花了5800多元配置的。單個尾箱的價格，約2000元左右」。

事後，被踢的尾箱已不見蹤影。（華商報大風新聞）

事發後，王先生報警要求平治車女司機賠償其損失，並公開道歉，但對方僅願意道歉，拒絕賠償。

8月5日，甘肅卓尼縣公安局發布警情通報稱，經初步調查，8月2日下午3時30分許，田某某（女）駕駛白色越野車（魯H6**P0）行駛至國道248線K433公里處（江叠公路段）超車時，將對向行駛的普通二輪電單車（甘DZ**16）逼停，電單車駕駛員王某（男）用手拍越野車車身，田某某隨即下車用腳踹電單車尾部，雙方發生爭執，隨後被遊客勸離。

8月3日，卓尼縣公安局接到王某電話報警，稱其電單車尾箱丟失，要求田某某賠償並公開致歉。接報後，縣公安局立即調解，但雙方均不接受。鑑於雙方未達成調解意向，縣公安局已派出工作組分別前往當事人所在地進一步調查，將根據調查結果依法作出處理。