女子穿Lolita風到希爾頓旗下酒店竟被驅趕　經理：我就是歧視你

上海外灘五星酒店「華爾道夫飯店」，日前爆發一起糾紛。



一名女子與朋友前往用餐，其間在大廳拍照時，卻遭一名自稱經理的男子制止，理由是她們身穿蘿莉塔風（Lolita）洋裝「不得體」，這名經理更直言「我就是歧視」，引發爭議。

希爾頓集團旗下上海華爾道夫五星級飯店一名自稱經理的男子驅趕一位身穿蘿莉塔風洋裝的女子，更直言「我就是歧視」，引發爭議。（微博影片截圖）

希爾頓集團旗下上海華爾道夫五星級飯店一名自稱經理的男子驅趕一位身穿蘿莉塔風洋裝的女子，更直言「我就是歧視」，引發爭議。（微博影片截圖）

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綜合陸媒報導，這名張姓女子表示，當天她們預訂該酒店要價2700元台幣的法式晚餐，期間在大廳畫展區拍照時，卻遭一名自稱經理的男子制止。張女說，她當天穿的是深色蘿莉塔風（Lolita）連身裙，沒有誇張裝飾，搭配亞麻色假髮，朋友則穿白色裙子加內搭。

她和友人被制止後，她氣得表示：

你們這是歧視嗎？

豈料這名經理大剌剌表示：

是，我們就是歧視。

之後她要求酒店出示書面規定，但張女火大表示：「他們連相關書面規定都沒有出示，只是草率請我們離開，讓我感覺受到了歧視，希望酒店能夠公開道歉。」

華爾道夫飯店隸屬希爾頓集團，是上海知名高級酒店之一，每晚房價從數千元到數萬元人民幣不等，而這起爭議事件後，酒店官方至今並未在官網公布明確的著裝規範。

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