女子穿Lolita風到希爾頓旗下酒店竟被驅趕 經理：我就是歧視你
撰文：中天新聞網
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上海外灘五星酒店「華爾道夫飯店」，日前爆發一起糾紛。
一名女子與朋友前往用餐，其間在大廳拍照時，卻遭一名自稱經理的男子制止，理由是她們身穿蘿莉塔風（Lolita）洋裝「不得體」，這名經理更直言「我就是歧視」，引發爭議。
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綜合陸媒報導，這名張姓女子表示，當天她們預訂該酒店要價2700元台幣的法式晚餐，期間在大廳畫展區拍照時，卻遭一名自稱經理的男子制止。張女說，她當天穿的是深色蘿莉塔風（Lolita）連身裙，沒有誇張裝飾，搭配亞麻色假髮，朋友則穿白色裙子加內搭。
她和友人被制止後，她氣得表示：
你們這是歧視嗎？
豈料這名經理大剌剌表示：
是，我們就是歧視。
之後她要求酒店出示書面規定，但張女火大表示：「他們連相關書面規定都沒有出示，只是草率請我們離開，讓我感覺受到了歧視，希望酒店能夠公開道歉。」
華爾道夫飯店隸屬希爾頓集團，是上海知名高級酒店之一，每晚房價從數千元到數萬元人民幣不等，而這起爭議事件後，酒店官方至今並未在官網公布明確的著裝規範。
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