海口男無力兌現向女友送iPhone化妝品承諾 報假警稱遭搶劫被行拘
撰文：林芷瑩
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海南海口市一名男子欲在女朋友面前充大頭鬼，承諾為對方送上Apple iPhone和化妝品，卻迫於見面壓力兼無力兌現，竟報假警稱自己被人搶劫，最終因謊報警情故意擾亂公共秩序，被警方行政拘留10日。
海口警方消息，7月28日晚上8時許，海口警方接到23歲男子吳某的報警，稱其裝有 iPhone和化妝品的手提袋被人搶走。接警後，龍華分局巡控、便衣警力及轄區派出所迅速到場處置，刑警隊同步介入調查。
吳某向到場民警謊稱，自己被2、3個人騎一輛電動車搶走手提袋，袋內有包裝完好的 iPhone和一套化妝品。然而，民警翻查周邊多路的閉路電視紀錄後，並未發現吳某所述的 「搶奪」行為。
當民警要求其出示 iPhone和化妝品的購買單據時，吳某無法提供，最終承認自己謊報假警。經查，吳某與一名女性朋友交往中，為在對方面前「撐面子」、獲取好感，謊稱要向對方送上 iPhone和化妝品，甚至在視像通話時展示了空包裝盒。
吳某原打算等經濟寬裕後再補齊實物，卻因實在無力兌現，又迫於見面壓力，便編造被搶劫的謊言。朋友得知後主張報警，吳某為圓謊，竟撥打110報假警，本想蒙混過關，不料觸碰法律紅線。
目前，吳某因謊報警情故意擾亂公共秩序，已被警方依法行政拘留10日，並處罰款500元人民幣。
警方提醒，對於謊報警情、惡意滋擾110的行為，公安機關將依法從嚴查處；情節嚴重、造成重大影響的，將會追究刑事責任。
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