十年難遇！青島海螺大爆發　潛水員每小時賺逾千元嘆：根本抓不完

山東青島近日出現海螺大量繁殖的罕見現象。



當地潛水員表示，這是近10年來首次遇到如此大規模的海螺群聚，捕撈量之大令人難以置信，有潛水員僅花費3小時就能賺取3500元人民幣。

山東青島近日出現海螺大量繁殖的罕見現象，吸引潛水員爭相撈捕。（微博影片截圖）

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據《環球時報》報導，青島近海區域出現海螺大量聚集的情況，吸引了許多潛水員前往捕撈。從事潛水捕撈工作的潛水員樊繼偉向媒體表示：

這種情況真是十年難遇，海底到處都是海螺，根本抓不完。

潛水員們紛紛趁著這次難得的豐收機會，積極進行捕撈作業。樊繼偉表示，在海底作業時，每小時僅能緩慢前進約500米，但卻能裝滿兩個25公斤的網兜，在短短3小時內，捕獲97.5公斤海螺，約可賺取3500元人民幣，創下個人單日最高紀錄。

另《快科技》報導，有青島海洋漁業專家分析，這次海螺大量聚集的現象與多重環境因素有關。專家指出，今年夏季黃海海域的水溫較往年平均高出攝氏0.5度，導致浮游生物大量繁殖，為海螺提供充足的食物來源。此外，近期颱風外圍氣流造成的海底擾動，將沉積的營養物質帶到表層，進一步促進了海螺的繁殖條件。

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